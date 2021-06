De Cape et de Crocs est un cahier de vacances, des éditions Larousse, qui invite les fans à plonger, pour cet été, dans la saga d’Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou, des éditions Delcourt. Un livre souple pour tester ses connaissances littéraires, au travers des aventures des personnages de cette bande dessinée.

Le cahier débute avec un petit rappel de cette série bande dessinée, de cape et d’épée, conçue en 12 tomes, comme autant d’actes d’une pièce de théâtre. L’univers est brièvement présenté, tout comme l’auteur et le dessinateur, et l’action qui débute à Venise, plongeant les lecteurs au cœur d’un XIIème siècle si vivace et si truculent, qu’il paraît familier. Deux gentilshommes en quête de gloire seront à suivre, Armand Raynal de Maupertuis et Don Lope de Villalobos y Sangrin. Des personnages attachants et toute une galerie de portraits, à retrouver par la suite, dans ce cahier, avant de découvrir le sommaire.

Ainsi ce sont des quiz qui sont à découvrir, des questions de culture générale et autour de cet univers captivant, que les fans vont aimer retrouver. A chaque double page, un nouveau thème est à saisir, permettant aussi d’avancer et de retrouver les grandes parties de cette aventure de cape et d’épée. On découvre des cases, qui rappellent la bande dessinée, une mise en page travaillée, permettant de rester dans cet univers, des questions qui ont toujours un lien avec les différents tomes. Les questions sont de culture générale, permettant de tester ses connaissances auprès des deux héros de la série, pour un été haut en couleur, avec cet univers extravagant et ces aventures rocambolesques.

De Cape et de Crocs – Le cahier de vacances est un livre souple, d’après la série du même nom, paru aux éditions Larousse, qui propose de plonger dans cette saga de cape et d’épée, aux côtés des deux héros attachants, pour tester ses connaissances de culture générale et littéraire.