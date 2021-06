Fire Power, le deuxième tome

Fire Power, la série de Robert Kirkman et Chris Samnee, se poursuit avec ce deuxième tome, paru en avril 2021, aux éditions Delcourt. Ainsi, l’on suit Owen Johnson qui pensait pouvoir tourner le dos à son passé, mener une vie tranquille avec sa petite famille…

Une femme demande à Owen s’il a sorti la poubelle. Ce dernier affirme qu’il l’a fait, juste avant de s’occuper du barbecue ! Puis, sa chérie demande à Doug de poser sa tablette de suite. Sur le canapé, le jeune garçon n’est pas content, et demande s’il pourra jouer pendant la fête. Puis c’est la grande sœur qui arrive, elle est fâchée et questionne sa mère quant au fait qu’elle n’ait pas pu inviter ses amis à elle. La mère rappelle que c’est la fête des parents et non des enfants. De son côté Owen reste calme et s’occupe du chien, un peu oublier… C’est alors que Kellie constate qu’il manque des pains pour hot dog. Owen et sa fille se chargent d’aller faire des courses. Haley a envie de faire la course contre son père et compte bien gagner cette fois-ci ! La jeune fille monte dans sa chambre se préparer rapidement. Bientôt, elle retrouve son père sur le trottoir, prêt pour le départ !

Ce deuxième tome présente, dans un premier temps, la vie paisible de famille qu’Owen est en train de vivre. Mais dans l’ombre, des silhouettes inquiétantes semblent l’observer. Bientôt, notre héros retrouve aussi un de ses anciens camarades du temple, Ma, qui le met en garde et lui propose de revenir parmi eux, car un danger approche. Les évènements, les combats et les révélations s’enchainent dans cette bande dessinée bien rythmée et plaisante à lire. Agréable aussi de retrouver Owen, toujours aussi aguerri et combattif, tentant de trouver sa place dans ce monde. Le récit est bien mené, l’action et le suspense travaillés, permettant de découvrir cette nouvelle tranche de vie d’Owen, qui va devoir renouer avec son passé, ou fuir loin de là, avec sa famille. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait vif et fluide, offrant de belles scènes d’action et des planches dynamiques.

Fire Power se poursuit avec ce deuxième tome, des éditions Delcourt, qui propose de suivre la suite des aventures d’Owen, qui avait choisi de fuir un mystérieux temple Shaolin, où il avait découvert qu’il possédait un pouvoir, celui de maîtriser les boules de feu.