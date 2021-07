Dans ma ruelle, il y a… : Un livre accordéon aux Éditions Les 400 coups

« Dans ma ruelle, il y a… » est un livre accordéon disponible aux Éditions Les 400 coups. Il invite le lecteur à découvrir les secrets que renferme la ruelle dans laquelle vit un jeune garçon, de jour comme de nuit. Raconté par Mélanie Perreault et illustré par Julien Castanié, il règne comme une joie de vivre délicieusement contagieuse.

Bienvenue dans la Ruelle Verte

« Dans ma ruelle, il y a… » beaucoup à découvrir ! Ce leporello a la particularité de raconter deux histoires différentes, puisqu’il est recto-verso. L’une se déroulant le jour, l’autre la nuit.

Nous suivons un jeune garçon à la sortie de l’école. Chaque jour, il traverse la ruelle dans laquelle il vit jusqu’à son domicile. Il nous explique ce qu’il s’y passe, ses passages secrets et cette effervescence qu’il est content de retrouver. Notamment grâce à la présence de personnes atypiques – ses voisins – qu’il aime observer lorsqu’il passe devant leur maison. Nous faisons donc la connaissance de Toni et de son potager bien garni. Ninon la rêveuse, Léon et sa vision de l’art de rue, des amoureux qui se bécotent en cachette ou encore toutes ces portes qui s’ouvrent et se ferment.

Le soir, en fin de semaine, la ruelle s’agite. Une fête de quartier est organisée durant laquelle les gens se réunissent, rient et mangent ensemble pour les uns, font connaissance pour les autres. On participe à l’installation des lampions, à la mise en place de grandes tablées, on prépare le barbecue. Certains jouent ensemble, d’autres continuent de se cacher pour s’embrasser.

Notre avis sur le livre

Nous avons aimé l’originalité du livre, avec ces deux faces qui donnent envie de découvrir ce qui se passe dans cette ruelle. Le jeune garçon prend du plaisir à se créer de vrais souvenirs, on sent son attachement pour les gens qui y vivent également. Les illustrations sont vives et très colorées. Elles apportent encore plus de rythme à l’histoire. Nous avons aimé le message véhiculé par ce livre, qui semble mettre en exergue les joies de vivre en ville, tous ensemble.