L’été de Papo : à la ferme, au bord de l’eau ou dans un ranch

Si vous vous demandiez quelles figurines Papo allaient suivre nos bambins durant tout l’été, alors vous êtes au bon endroit. Nous avons pu découvrir quelques nouveautés autour des thèmes de la ferme, de la mer ou encore des chevaux. Soit, trois univers bien différents, que les tout-petits vont aimer découvrir avec leurs copains autour de chouettes mises en scène.

Un été à la ferme

La collection “La vie à la ferme” a une place de choix dans le large catalogue Papo. Elle attire beaucoup d’enfants qui aiment collectionner un maximum de figurines pour pouvoir reconstituer cette ferme qu’ils apprécient tant. Ils sont fascinés par tous ces animaux, plus réalistes les uns que les autres. Et parmi les nouveautés, il y a la fermière ! Et pas n’importe laquelle, une belle fermière qui se rend au verger, munie de son panier, prête à récolter des fruits mûrs. Elle est très bien réalisée. Nous avons aimé chaque détail : sa tenue vestimentaire, le panier débordant de fruits, et même son délicieux sourire. Elle va rapidement se lier d’amitié avec le jardinier, également représenté par une figurine Papo.

Mais alors, que serait la vie à la ferme sans les animaux ?

Papo propose tellement d’animaux qu’il serait difficile de tous les citer. Néanmoins, nous avons beaucoup apprécié le Baudet du Poitou, la poule soie et son bec aiguisé, les petits poussins et bien sûr ce paon aux couleurs plus que réalistes. Et pour les enfants qui ont envie de se sentir en immersion dans la ferme, Papo propose des décors tout-en-un dans lesquels ils pourront faire vivre leurs animaux préférés.

L’univers marin

Si vous êtes fidèles à nos revues Papo, cela n’a pas pu vous échapper que la marque possède de nombreuses figurines autour du thème marin. Et parmi les nouveautés 2021, il y a l’étoile de mer et le homard. Nous avons eu l’étoile de mer entre les mains et force est de constater que les détails sont bel et bien au rendez-vous. Papo a à cœur de proposer des figurines ressemblantes à l’animal en question, que ce soit dans la forme, les couleurs, etc. Et c’est plus que réussit !

Chevaux, poulains et poneys

Nous savons que cette collection est fortement plébiscitée par les amoureux d’équitation. Il faut dire que Papo leur laisse l’embarras du choix côté sélection. Les chevaux sont nombreux, ils sont facilement reconnaissables avec un réel travail de précision. Et parmi les figurines déjà existantes, Papo en propose 5 nouvelles absolument magnifiques, à savoir : « Cheval de promenade et sa cavalière », « Cheval de promenade et son cavalier », « Percheron blanc », « Cheval Arabe en tenue de parade blanc » et « Cheval western et sa cavalière » que nous avons eue entre les mains. Cette figurine est très réussie, les détails sont bluffants, la cavalière peut être déplacée de son cheval sans aucun souci.

Papo est bien décidé à faire en sorte de nous proposer de nouvelles figurines plus attrayantes les unes que les autres. Nous sommes curieux : quelle est votre collection préférée ? N’hésitez pas à nous dire tout cela en commentaire sous l’article, nous serions ravis de vous lire !