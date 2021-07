Malcolm Max – Résurrection

Résurrection est le deuxième chapitre du thriller steampunk Malcolm Max, des éditions Delcourt, paru en mai 2021. Une bande dessinée de Peter Mennigen et Ingo Romling, qui présente la suite des aventures policières de Malcolm Max et de son alliée Charisma, demi-vampire.

Londres, 1889, la Tower of London était autrefois la demeure des rois d’Angleterre, mais accueille désormais les âmes malheureuses dont les actes passés leur valent de partager d’étroites cellules avec la pourriture et la misère… Il y a des voleurs, des putains et des assassins qui purgent leur peine. Parmi eux, un homme se confie, pensant être envoûté par une terrible sorcière. A ses côtés, Malcolm écoute et finit par expliquer simplement que l’homme est tout simplement amoureux ! Miranda et Emmeline viennent à la rencontre de Malcolm qui se demande bien ce que les deux jeunes filles peuvent faire dans un lieu aussi inhospitalier. Puis, il explique qu’il a été enfermé par erreur, on l’accuse injustement de meurtre. Enfin, il s’inquiète pour Charisma, mais les jeunes filles affirment qu’elles ne l’ont pas vu avant de venir rendre visite à Malcolm.

Le récit est dense, présentant tout d’abord les péripéties de Malcolm et des deux jeunes filles pour tenter de s’enfuir de la Tower of London, tandis que de son côté, Charisma est séquestrée par le terrible Artful Leech. Au bout de quelques évènements et révélations, les deux héros vont réussir à se retrouver, pour regrouper leurs différentes informations, afin de savoir comment poursuivre leurs investigations. Des évènements mystérieux, surnaturels, encourageants offrent bons nombres de rebondissements à cette bande dessinée riche, qui présente un thriller steampunk plutôt bien mené, entre l’univers de Sherlock, qui est suggéré, et des ambiances fantastiques, captivantes et inquiétantes. La narration est très complète et les dialogues fructueux, apportant une dynamique et parfois un peu d’humour. Le dessin est avec un trait fin vif et structuré, plutôt moderne et élancé, offrant une atmosphère particulière et plaisante.

Résurrection est le deuxième chapitre de la série Malcolm Max, des éditions Delcourt, qui présente la suite des aventures fantastiques et terrifiantes de deux héros charismatiques et attachants, qui enquêtent sur de mystérieux meurtres.