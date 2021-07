Louise ou l’enfance de Bigoudi – Éditions Les fourmis rouges

“Louise ou l’enfance de Bigoudi” fait partie de nos récents coups de cœur aux Éditions Les fourmis rouges. Nous faisons la connaissance de Louise, une jeune fille au tempérament affirmé, forcée de quitter sa paisible campagne pour une toute nouvelle vie à la ville, bien malgré elle !

En route pour une nouvelle vie…

Louise mène des jours paisibles à la campagne. Elle aime lézarder en observant ce paysage qui a bercé son enfance. Un jour, ses parents lui annoncent qu’ils doivent déménager pour une grande ville. Louise le vit très mal, à tel point qu’elle refuse d’investir les lieux. En tout cas jusqu’à ce qu’elle se bagarre avec Ella, une de ses camarades de classe qui va devenir son point d’ancrage dans sa nouvelle vie citadine.

Delphine Perret et Sébastien Mourrain : un duo qui fonctionne à merveille !

Il y a des livres dont l’harmonie entre narration et illustration est une évidence. “Louise ou l’enfance de Bigoudi” en fait clairement partie. Delphine Perret raconte l’arrivée de Louise en ville avec beaucoup de justesse. Elle n’hésite pas à exprimer le mécontentement de la petite. Au fur et à mesure de la narration, les sentiments de Louise évoluent. Et nous devenons spectateurs d’un réel boute-en-train capable de faire sourire les lecteurs. Au travers de sa douce plume, nous prenons du plaisir à suivre les aventures de Louise, désormais baptisée Bigoudi par sa meilleure amie Ella.

Quant aux illustrations de Sébastien Mourrain, que dire si ce n’est qu’elles sont incroyables. Sa représentation de Louise est juste, on lit tous ses sentiments sur son visage : joie, mécontentement, déception, colère, canaillerie, éclats de rire. Ses dessins sont fins, délicatement posés sur la feuille. Ils retranscrivent parfaitement les mots de Delphine Perret. Les couleurs apportent encore plus de douceur au tout : avec notamment ce mélange de rose et de beige qui rend la narration encore plus simple et touchante. Des doubles pages fourmillent de détails, on en prend plein les yeux, c’est magnifique !

Notre avis sur le livre

“Louise ou l’enfance de Bigoudi” est une histoire qui transmet de nombreux messages. Plusieurs sujets sont abordés : la différence (au travers des personnages de Louise et Ella), la peur de bousculer ses habitudes ou de ne pas être heureux ailleurs que chez soi. Tout cela grâce à son héroïne Louise, qui se rend compte qu’il y a du bon ailleurs à partir du moment où l’on prend la peine de s’investir un minium. Et elle a bien fait, puisqu’elle a gagné une amie : Ella. Ella a tellement à apporter à Louise. Elle l’embarque sous son aile, lui fait visiter la ville au travers de ses propres habitudes. Louise se laisse complètement porter, elle semble heureuse et épanouie. Ce bonheur rassure enfin ses parents qui redoutaient qu’elle ne s’acclimate jamais à sa nouvelle vie.

Il ne vous reste plus qu’à faire la connaissance de Louise aux “cheveux raides comme des spaghettis” devenue Bigoudi dans cette nouvelle vie où le bonheur est également au rendez-vous.