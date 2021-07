Les Nocturnes Tome 1 : L’Éveil d’Anthony Lucchini

Anthony Lucchini nous entraîne dans son imagination débordante au sein de “Les nocturnes, tome 1”, auprès de Rémi, un adolescent qui entre dans ses propres rêves, et qui va devoir faire face à ses propres peurs. Le premier tome d’une trilogie époustouflante !

Rémi est un adolescent plutôt introverti, silencieux. Ce monde l’ennuie, même s’il a réussi à se faire un groupe d’amis qu’il ne quitte jamais : Éva, Vaness et Erwan. Chaque nuit, il rêve de magie, de monstres et de quêtes. Et parfois, ces rêves sont si intenses qu’il a bien du mal à différencier la réalité de la fiction. Alors ses amis lui conseillent d’écrire le contenu de ses rêves dans un cahier. En se rendant à la librairie, il est attiré par un carnet sur lequel figure l’inscription « le rêve brise le silence ». D’après le libraire, ce carnet est spécial. Il possède une histoire étonnante. De retour chez lui, Rémi commence à écrire ses rêves, et se passionne pour ça, jusqu’à remplir le carnet. Tous les soirs, il le cache sous son oreiller, mais un matin, son cahier a disparu, et son oreiller brille. Une porte s’est ouverte, celle qui mène à ses propres rêves…

Difficile de s’imaginer qu’il s’agit du premier roman de l’auteur lorsqu’on a terminé la lecture du premier tome de cette trilogie onirique. En effet, l’imagination de l’auteur, et son écriture très fluide et pourtant si riche, sont époustouflantes ! Comme son personnage, il semblerait que l’auteur ait toujours la tête dans les étoiles. Pourtant, cette histoire, cela fait des années qu’elle a émergé de sa tête, depuis l’année de son BAC. C’est grâce à sa rencontre avec l’éditeur Beta Publisher, lors d’ateliers d’écriture, que la parution de son histoire s’est concrétisée.

Et quelle histoire ! Aux côtés de Rémi, mais aussi de ses trois amis, on évolue de rêve en rêve au sein de “Les nocturnes tome 1”. Et chaque rêve propose un monde fabuleux bien à part. L’imagination d’Anthony Lucchini semble sans limite ! Un palais de coquillages colorés, une ville aux immeubles de verre, un terrible dragon endormi, des clowns devenus méchants car personne ne vient les voir, un royaume de la gourmandise, un peuple dont la chevelure est faite de flammes, une statue de cire qui prend vie… Ce que pense Vaness des différents mondes correspondant parfaitement à mes sensations : « Malgré les nombreux rêves déjà explorés, j’étais toujours aussi étonnée par l’imagination de Rémi et par la beauté singulière qu’il avait su insuffler à chaque lieu, chaque personnage. » C’est bluffant, tout simplement.

Et plus on avance dans l’histoire, plus celle-ci devient sombre. Rémi découvre non seulement que ses rêves se recomplètent (malgré les oublis dans ce qu’il a écrit dans son carnet par rapport aux rêves d’origine qu’il a faits), mais qu’en plus ils suivent leur propre cours. Les histoires se poursuivent dans chaque rêve même s’il n’est pas présent. Et un jour, c’est le chaos. Alors qu’il revient d’un week-end chez son oncle, il retrouve son oreiller transformé en vieille serpillière. À l’intérieur des rêves, tout est devenu plus froid, plus sombre. L’Ego de Rémi, qui vivait dans sa part d’ombre, a décidé de transformer les rêves en cauchemars…

Un écrit de qualité

Ce premier tome de la saga “Les nocturnes” est remarquable. L’écriture est fluide, on se délecte de chaque page. On s’émerveille à la découverte de chaque monde, et encore une fois lorsqu’il s’est transformé en cauchemar. Alors que le premier tiers du livre est consacré à la mise en place du décor et des personnages qui sont bien plus complexes qu’il n’y paraît, l’action prend ensuite le dessus, et le danger rôde à chaque instant. Il y a tant à dire que je pourrais en écriture plusieurs pages. C’est une histoire qui s’adresse aussi bien aux adolescents qu’aux adultes. Ce premier tome, qui relève du fantastique, propose une histoire aussi fabuleuse que terrifiante. Anthony Lucchini est un auteur qu’il va falloir suivre de près !