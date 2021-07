Cherche et trouve ! 1000 personnages à découvrir aux Éditions Lito

« Cherche et trouve ! » est un album grand format à retrouver aux Éditions Lito. Il invite le lecteur à découvrir 1000 personnages autour d’univers bien différents, eux-mêmes organisés par thématiques.

À la découverte de nouveaux lieux



Ce nouveau livre va faire la joie des enfants qui raffolent du format « cherche et trouve ». Cela leur permet d’enrichir leur vocabulaire par le jeu, de découvrir tout un tas de choses qu’ils ne connaissent pas encore. Soit, le plaisir de fouiller chaque scène à la recherche des personnages cités en haut de la page. Et ce nouveau « Cherche et trouve ! » ne fait pas exception.

Le but étant de parcourir les différents décors présents dans le livre (pas moins de 50). Ils vont faire la connaissance de personnalités reconnues, apprendront de nouveaux métiers, se retrouveront en immersion dans des lieux bien distincts, parfois même entre rêve et réalité. Que se cache-t-il dans la forêt enchantée ? Il y a beaucoup à découvrir en Égypte, trouveront-ils les pharaons, scribes ou porteurs d’eau ?

Sans oublier des décors plus familiers, tels que le centre équestre, la piscine, le musée, l’aéroport ou encore la fête de l’école. Le tout, joliment illustré par Mattia Cerato autour de représentations réalistes, soit facilement identifiables pour les jeunes. Le livre est très bien organisé. Nous retrouvons un lieu différent par page, quelques doubles pages sont aussi présentes. Et pour chacune d’entre elles, il est question de retrouver au minium 3 personnages dans le paysage.

Ils vont enrichir leur vocabulaire, se sentir plus à l’aise dans des environnements qu’ils ne connaissent peut-être pas encore. Le livre est conseillé aux enfants à partir de 6 ans, néanmoins, nous pensons qu’il conviendra aussi aux plus petits, car ils pourront observer et commenter longuement ce qu’ils ont sous les yeux.

« Cherche et trouve ! » est un indispensable à glisser dans la bibliothèque de nos bambins pour apprendre tout un tas de choses de façon ludique.