Sous les vagues – Un album empli de douceur – Éditions Les 400 coups

Les Éditions Les 400 coups ne cessent de nous surprendre avec ce magnifique album “Sous les vagues” raconté par le duo Meritxell Martí et Xavier Salomó. Leur alchimie a donné naissance à ce livre qui évoque la différence avec beaucoup de tendresse. Il est tout bonnement magnifique. Nous avions envie de vous le présenter dans le détail.

Se laisser porter par les vagues…

“Sous les vagues” raconte la rencontre de deux garçons lors d’une baignade. Marc se baigne paisiblement, entouré de sa bouée. Quant au garçon aux cheveux blonds, il l’interpelle, lui demandant s’il veut bien lâcher sa bouée et venir nager avec lui. En effet, il estime qu’il est trop grand pour en porter une. Marc lui explique qu’il ne sait pas nager, qu’il préfère rester là, à flotter. Jusqu’à ce qu’il glisse au fin fond de l’océan, prenant l’apparence d’un poisson, en quête de découvertes et d’aventure. Il continue de nager, encore et encore, jusqu’à se rendre aux abysses et récupérer un trésor trouvé dans un coffre-fort.

C’est alors que sa maman s’interroge, voyant que seule sa bouée flotte dans l’eau : Marc a disparu ! Elle s’affole, court vite en sa direction sous les yeux ébahit du petit garçon blond qui observe la scène. Marc finit par sortir de l’eau, avec un collier magnifique qu’il donne à sa maman. Glissé dans ses bras, nous comprenons alors qu’il est handicapé, son fauteuil roulant l’attend d’ailleurs tout près de sa serviette de bain. Le blondinet participe à la scène avec attention et décide de rejoindre Marc, pour faire sa connaissance et jouer avec lui.

Un récit tout en douceur

“Sous les vagues” est un récit raconté avec beaucoup de pudeur. Il évoque la différence, le regard des autres au travers d’un positivisme incroyable. Le handicap est abordé de façon naturelle, au travers de Marc, ce jeune garçon rêveur, qui semble aimer sa vie telle qu’elle est. Si la narration est succincte, les images parlent d’elle-même. Les illustrations sont simplement magnifiques. Réalistes et suffisamment efficaces pour ressentir toutes sortes de sentiments : de l’empathie, de la tendresse et tout cet amour qui unit Marc et sa maman. Nous avons aimé le regard bienveillant du jeune garçon sur le handicap de Marc. Car s’ils sont différents, ils n’en restent pas moins uniques, l’un comme l’autre.

Le livre “Sous les vagues” est une pépite visuelle ! Une histoire tout en justesse qui invite le lecteur à se poser des questions sur la différence avec bienveillance.