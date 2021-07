Si vous êtes à la recherche d’un cadeau de naissance à faire à l’un de vos proches, nous vous conseillons de jeter un coup l’œil au coffret “Mon Petit” de Lolita Lempicka. Composé de l’eau de senteur du même nom, ainsi que d’un adorable hochet sous forme de lapin, il rencontrera un vrai succès auprès des mamans.



“Mon Petit” de Lolita Lempicka : Une formulation sans alcool

Ce n’est pas toujours évident de trouver des eaux de toilettes raffinées qui puissent convenir aux enfants, car elles ont souvent de l’alcool dans leurs formulations. Et c’est bien dommage, parce que cela a un petit côté réconfortant de leur attribuer une odeur bien à eux. Celle que l’on a plaisir à retrouver sur leurs vêtements notamment. Nous avons donc été ravis de constater que l’eau de senteur “Mon Petit” était sans alcool, hypoallergénique et végan.

Le coffret “Mon Petit” de Lolita Lempicka

Le coffret “Mon Petit” est esthétiquement adorable avec ces petits lapins qui frétillent de joie. Leur minois est à croquer, les enfants vont beaucoup les aimer. La boîte pourra facilement être recyclée, ils pourront y glisser les objets de leur choix et la déposer dans leur chambre.

À l’intérieur, nous retrouvons bien sûr l’eau de senteur “Mon Petit” dans un flacon tout de blanc vêtu. Une couleur neutre, très naturelle, qui plaira beaucoup aux parents. Un ruban en lin entoure le haut de la bouteille, sur lequel est accroché une étiquette en forme de feuille de lierre, emblématique de la maison Lolita Lempicka. À côté de la bouteille se trouve un hochet en bois de qualité. Il a été conçu en collaboration avec la marque MyuM qui propose des petites figurines réalisées en crochet très sympas. Ici, il est question d’un lapinou nommé “Pinpin”, accompagné de sa feuille de lierre. Les détails sont superbes, le hochet est magnifiquement réalisé. Et oh surprise, à l’intérieur de la tête du lapin, un grelot qui, de sa douce symphonie, fera le bonheur du tout-petit qui aura le plaisir de l’avoir entre les mains.

Mon petit : Une odeur douce et réconfortante

Que dire si ce n’est que “Mon Petit” nous plonge dans d’heureux souvenirs d’enfance. Cette eau a un côté réconfortant, elle sent bon le propre et on adore. Sûrement grâce à ses ingrédients, mêlant fraîcheur et gourmandise, avec :

La guimauve à l’anis en notes de tête

L’envolée de pétales de tilleul, freesia et fleur d’oranger en notes de cœur

Les éclats de dragée et nuage de musc blanc en notes de fond



Chaque pulvérisation apportera une sensation de douceur au bébé et à sa maman. Un régal !

Pour vous offrir le coffret, rendez-vous ICI.