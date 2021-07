Cendre & Hazel – Les sorcières chèvres

Les sorcières chèvres est le premier tome de Cendre & Hazel, une nouvelle série de la collection BDKids, des éditions Milan. Une bande dessinée pleine d’humour et de magie, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, de Thom Pico et Karensac, parue en mars 2021.

L’histoire débute dans un petit village où l’on ne trouve que des sorcières ! Dans la classe, Cendre se fait gronder par sa professeure, qui lui explique qu’elle ne passera pas à l’examen demain. La conversation a déjà eu lieu et la jeune fille ne mérite pas encore un chapeau pointu. En effet, Cendre maîtrise les bases mais elle n’a pas encore découvert sa spécialité magique ! La maîtresse fait alors une démonstration, changeant une pomme en livre et explique que toutes les sorcières ont un pouvoir unique. Aussi, la maîtresse peut changer n’importe quel objet en livre. Puis, elle tempère, affirmant que si la jeune fille force trop, elle court à la catastrophe. Mais Cendre n’arrive pas à se contenir, elle s’énerve et lance un sort…

Elle finit donc par faire une bêtise et par rester en classe, à la fin de la journée pour tout nettoyer ! Sa grande sœur Hazel le rejoint, pour lui donner un coup de main, en un coup de baguette. Hazel ferait tout pour sa sœur, à tel point que le lendemain, elle se camoufle toutes les deux, afin que Cendre puisse passer l’examen. Une fois de plus, rien ne se passe comme prévu et la jeune fille transforme sa grande sœur en chèvre. Pour tenter de réparer son erreur, avant que tout le monde ne s’en rende compte, Cendre et sa chèvre de sœur, partent à la recherche d’un remède. La bande dessinée se lit facilement, découpée en plusieurs parties, présentant une aventure fantastique entre magie et quête, pleine d’humour. Le dessin est rond, plaisant, expressif et coloré.

Les sorcières chèvres est le premier tome d’une nouvelle série des éditions BDKids, qui présente une nouvelle héroïne drôle, impatiente et maladroite, offrant ainsi une aventure pleine de magie et d’humour, tendre, initiatique et amusante.