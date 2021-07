Titeuf – La grande aventure

La grande aventure est le dix-septième tome de la série jeunesse Titeuf, de Zep, paru aux éditions Glénat, en juin 2021. Une bande dessinée dans laquelle il est plaisant de retrouver ce héros, pour une nouvelle aventure pleine de découvertes.

Titeuf se retrouve à la gare avec ses parents. Il leur demande pourquoi il ne peut pas rester à la maison. Son père lui explique que c’est mieux pour lui d’être à la campagne, au grand air. Titeuf réplique aussitôt, affirmant que le grand air, il y en a bien assez dans sa chambre ! Puis, il demande pourquoi ils ne l’ont pas inscrit au camp de jeu vidéo. Sa mère affirme que c’était complet, ce que son père confirme aussitôt. Enfin, il ajoute que ce camp va lui plaire et il pourra se faire plein de copains. Parmi les parents et les enfants, Titeuf retrouve son copain Manu. Ils constatent tous les deux qu’ils n’ont pas pu aller au camp de jeu vidéo ! Les enfants embarquent dans le train, tandis que les parents font au revoir sur le quai. La mère de Titeuf il dit que cela va être génial, mais Titeuf explique à Manu qu’elle lui a dit la même chose le jour de la rentrée, alors depuis, il se méfie…

Titeuf, son copain Manu et d’autres camarades de ce camp vert, réalisent rapidement qu’ils se sont fait avoir par leurs parents, qui leur promettaient un camp superbe, notamment jeu vidéo, mais bizarrement se retrouvent tous dans ce camp paumé, au milieu de la forêt, en pleine nature. Une nouvelle expérience pour le héros et ses copains, qui vont vivre des aventures d’enfants et découvrir la vie autrement. La bande dessinée est plaisante à lire, avec la narration de Titeuf, qui commente son vécu et les faits, et des dialogues saisissants, que l’on lui connaît bien, avec des répliques toujours bien placées. Les vacances que s’apprêtent à vivre le héros sont bouleversantes pour lui, mais pourtant il va y vivre, avec ses amis, de belles expériences, des découvertes qui vont le faire grandir, et lui rappeler que le plus grand trésor est l’amitié. Le dessin reste le même, rond, expressif, singulier et plaisant.

La grande aventure est le dix-septième tome de la série Titeuf, des éditions Glénat, qui présente les vacances du héros dans un camp vert. Une expérience pour Titeuf et Manu, qui vont découvrir les joies du camping en pleine forêt, la nature, les chaussettes de Jimmy, les amours de vacances et l’amitié.