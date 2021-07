David Guetta – Biographie – Hugo Doc

L’ouvrage de Marc Dolisi présente quelques étapes clés de la vie de David Guetta, pionnier de la nuit parisienne, qui est devenu le musicien français le plus célèbre au monde. Une biographie, comme un témoignage, parue aux éditions Hugo & Cie, en juin 2021.

L’auteur est le narrateur, il explique qu’il a un souvenir qui définit David Guetta, une anecdote qui illustre sa capacité de résilience fondée sur une détermination sans faille. Dans l’hiver de l’année 1996, à Paris, Davis et Cathy, sa femme, prennent la direction du Palace, le club mythique de la rue de Faubourg-Montmartre. Ils sont en pleine ascension et leurs fêtes réveillent enfin la capitale. Tout allait bien jusqu’à une sale nuit où la fête tourne court. La fermeture du club est ordonnée. La rumeur dit qu’un célèbre photographe de mode s’est fait serrer, un sac d’ecstasy à la main, dans les toilettes, par un flic des Stups. Vérité ou mensonge, le résultat est le même pour le club est fermé. David et Cathy se retrouvent dehors sous la pluie, à une heure du mat, avec de tristes mines…

Après ce premier fait, la vie de David Guetta, est à découvrir à travers des étapes clés de sa vie, par chronologie. La vie incroyable de cet homme ordinaire qui va devenir star planétaire et phénomène extraordinaire, est ainsi à suivre à travers des rencontres, des anecdotes… La biographie est très bien découpée, plaisante et intéressante à découvrir, très enrichissante et agréable à lire, permettant de découvrir cet homme, ses passions, sa famille, sa vie, ses idées, ses intuitions, ses capacités… Le journaliste et auteur présente un ouvrage riche, bien décrit, qui permet de s’immerger facilement dans cette carrière incroyable, faite de rencontre, d’amitié, d’espoir, de courage… Le livre se complète avec des trackinglists à écouter, pour se mettre dans l’ambiance.

David Guetta – Biographie est un ouvrage fascinant et plaisant à découvrir, paru aux éditions Hugo & Cie, qui invite à tous les fans et même ceux qui ne le sont pas, de suivre le parcours insensé et unique de cet homme, pionnier de la nuit parisienne, devenu le musicien français le plus célèbre au monde.