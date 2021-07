Récré A3 – Cornes aux Fulgures et Plats de Nitrons

Cornes aux Fulgures et Plats de Nitrons est le premier tome de la nouvelle série Récré A3, des éditions Soleil, parue en juin 2021. Une bande dessinée de Sylxx et Yockwan, qui vient parodier les plus célèbres de nos dessins animés des années 80, avec, entre autres, Actarustre, Candide, Albatard…

Actarustre est dans son super robot. C’est un jour comme un autre, pour le héros. Il combat efficacement un autre robot, avec son rétrospectivo-laser. Aux commandes, il se satisfait de ce combat et trouve que son ennemi fait moins le malin, avec un bras en moins… Puis, avec une pluie de Vonium, il remet un peu de symétrie à tout cela. Le robot ennemi se retrouve sans bras ! Avec ses fulgures aux poings, Actarustre met les mains dans le cambouis et transperce son adversaire. Enfin, sa touche personnelle pour en finir, Actarustre le carbonise avec ses cornes aux fulgures. Une fois son ennemi à terre, Actarustre le traître de gros mauvais avant de prévenir les Veglans, car il sait qu’ils regardent, les miches planquées là-haut. Puis, il veut leur montrer sa nouvelle arme. Alors, il fait un doigt d’honneur qui tourne sur lui-même !

C’est une parodie de nos dessins animés d’enfance qui est à découvrir ici, dans ce premier tome plutôt prometteur. Il est plaisant de retrouver ces héros qui ont bercé les enfances de quelques-uns d’entre nous, avec un œil plus comique. En effet, la bande dessinée présente un Actarustre qui écrase tous les robots des Veglans, mais reste aussi un véritable fléau pour la gente féminine. Il y a aussi Candide, jolie blonde, à retrouver et Albatard, ténébreux corsaire de l’espace. La parodie est plaisante, avec des références qui restent, des combats, des méchants, mais c’est surtout les caractères de nos héros qui sont dévoilés… Ainsi, le récit plein d’humour, se moquant gentiment de ces dessins animés, des héros, avec des caricatures et des situations plutôt cocasses, des moqueries et des gags, à travers des personnages différents, gentils ou méchants, des lieux différents. Le dessin est simple, efficace, expressif et plutôt rond, offrant un univers coloré.

Cornes aux Fulgures et Plats de Nitrons est le premier tome de Récré A3, des éditions Soleil, qui présente à travers des gags pleins d’humour, les héros de nos dessins animés préférés, à travers cette parodie plaisante et drôle, un brin nostalgique.