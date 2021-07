Mon livre sonore à toucher – Au bord de la mer

Au bord de la mer vient compléter la collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne. Un livre de Sam Taplin et Federica Iossa, paru en juin 2021, qui invite les jeunes lecteurs à entendre le bord de mer et à découvrir la côte, entre rochers et plages.

Sur la côte, le soleil se lève. Les phoques dorment encore sur la plage. Ils grognent en se réveillant. En même temps, un goéland plane sur la brise légère. L’oiseau crie alors qu’il vole au-dessus des vagues. Sur cette première double page, une grande illustration colorée est à découvrir, pour les enfants qui vont rapidement retrouver les deux puces sonores à actionner, pour pouvoir écouter les grognements des phoques, ainsi que le cri du goéland. Des trous et creux amuseront également les petits à suivre un chemin, découvrir un relief, suivre les vagues.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir observer une grande illustration, une jolie scène du bord de mer. Deux puces sonores sont également à retrouver et à actionner, pour entendre le bord de mer s’animer, entre le cri du goéland, le sifflement des dauphins, la sirène d’un bateau, le vent qui souffle dans les cordages des bateaux… Il y a aussi des creux et trous, où mettre les doigts, suivre et observer, qui amuseront les enfants. Les belles illustrations colorées sont accompagnées de quelques phrases simples et courtes, pour découvrir le bord de mer, la faune et la flore, entre autres, mais aussi le phare et les bateaux. Les enfants apprennent ainsi un peu de vocabulaire, tout en s’amusant. Le dessin est coloré, doux, plaisant et joyeux, avec des personnages et animaux attendrissants.

Au bord de la mer est un livre sonore, des éditions Usborne, qui propose aux enfants de s’amuser à découvrir le bord de mer, à travers de belles et grandes illustrations, mais aussi avec des sons, cris et bruits, que l’on peut retrouver en mer, sur la plage ou dans les rochers.