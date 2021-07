5 idées de tenues avec trucs et astuces mode

Les tenues jouent un rôle important dans la vie de chaque personne, chaque tenue ayant un rôle différent en fonction de la façon dont vous les portez. Les tenues sont le reflet de votre personnalité. Elles peuvent aussi bien créer une impression inoubliable d’une personne que vous rencontrez pour la première fois, à l’inverse, ils peuvent également donner une très mauvaise impression de cette même personne si la tenue choisie n’est pas adaptée.

Toutes les tenues ne conviennent pas en toutes circonstances, comme vous ne pouvez pas porter vos tenues habillées pour la salle de sport ou une tenue négligée pour aller travailler. Il est donc nécessaire de choisir la bonne tenue et faire preuve de créativité pour changer votre look de manière positive. De nos jours, les femmes ont une multitudes d’options qui s’offrent à elles, veste en cuir, robes, pantalon, en lin autre matières, qu’il devient compliqué de faire son choix pour trouver la tenue adéquate.

Nous reconnaitrons aisément que nous avons toutes eut à un moment ce sentiment mélangé de bonheur et de frustration d’essayer et tester plusieurs tenues pour créer notre look parfait. En effet, c’est un réel plaisir que de s’offrir une nouvelle tenue mais aussi un un vrai casse tête quand on ne parvient pas à trouver les articles qui s’adaptent à nos goûts, nos envies, notre morphologie.

Bien qu’il soit difficile de faire correspondre chaque jour, style et travail, nous vous avons trouvé quelques idées mode à tester ou à suggérer à votre entourage.

Associer avec des accessoires

Les accessoires sont des alliés de taille pour compléter n’importe quelle tenue, qu’elle soit formelle, décontractée ou plutôt festive. Une chose à retenir lors de l’association d’accessoires avec votre tenue, celle-ci ne devra pas être trop écrasante ou désordonnée. Evitez les superpositions d’accessoires lourds à des tenues elle-mêmes très chargées, de même, que dans certains endroits formels comme les bureaux, les déjeuners d’affaires, etc. Pour vos looks formels ou décontractés, utilisez plutôt des bijoux minimalistes qui sublimeront subtilement votre tenue. Assurez-vous que tout se complète.

Il existe une variété de bijoux, en or, en argent, avec de jolies précieuses qui iront parfaitement avec vos robes. N’attendez plus pour jeter votre dévolu sur le collier, le bracelet ou la paire de boucles d’oreilles qui saura ajouter une étincelle à votre tenue.

Ajouter des superpositions

Il n’est pas facile d’essayer de nouvelles tenues tendances tous les jours, en fonction des saisons. La solution : la superposition ! Superposez vos vêtements pour créer de nouveaux looks toujours plus tendances. C’est une nouvelle technique très mode pour faire revivre vos vêtements tout en affichant un style que tout le monde vous enviera. Choisissez donc des vêtements de bonne qualité qui pourront être de nouveau portés et superposés.

Faites le choix de la couleur Nude

Il est toujours bon d’avoir des vêtements de couleurs vives, mais ils ne complèteront pas toujours le look souhaité. Cependant il existe des vêtements uniques et polyvalents grâce à leur tons nude que vous pourrez porter en toute occasion. La beauté des ces tons naturels, n’auront pas besoin d’être accessoiriser, et en feront des articles incontournables de votre dressing.

Ajoutez des basiques à votre collection

Lorsqu’il s’agit de collections décontractées, il y a une multitude de choses à essayer. En effet, des t-shirts basiques unis, au denim, en passant par les blazers et aux chemises peuvent créer une combinaison décontractée parfaite à porter au quotidien. Associez-les à des chaussures élégantes ou à des accessoires, et vous êtes prêtes à partir.

Conclusion

Etre dans l’air du temps, nécéssite avant tout de choisir des vêtements qualitatifs, indémodables dans lesquels vous vous sentez bien en toute circonstances. Que vous garderez et que vous pourrez reporter dans le future.

Apostrophe Paris vous propose une large gamme de vêtements pour chaque occasion et ce, faits à partir de matériaux de qualité, chics et confortables.

Découvrez les dernières créations et imprimés de l’été dans nos collections hauts, pantalons, mailles, veste avec ceinture, et bien d’autres encore que vous retrouverez sur notre site internet. N’attendez plus et faites vous plaisir!