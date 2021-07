Le prêt sur gage de voiture en ligne

Le saviez-vous ? Il est possible de mettre sa voiture en gage afin d’obtenir un crédit. Le but ? Pouvoir bénéficier d’une garantie lorsque vous sollicitez un prêt d’argent. Votre véhicule représente ainsi la garantie de votre remboursement à venir. Ce principe hérité du prêt sur gage a un nom : la vente à réméré. Parmi les prestataires offrant ce genre de service sur la toile, on cite par exemple le site Fineocar. Celui-ci accepte le dépôt de n’importe quel type de véhicule pour avoir de l’argent rapidement et facilement.

Prêt sur gage dans un Crédit Municipal

Les Français deviennent de plus en plus nombreux à échanger, temporairement, leurs objets pour recevoir une somme d’argent afin de pouvoir s’autofinancer ou régler des situations invitées surprises. Des phénomènes qui font du prêt sur gage l’un des domaines les plus sollicités dans l’hexagone. Le Crédit Municipal en détient d’ailleurs les rênes. En effet, le Crédit Municipal accorde des prêts à tout Français qui en exprime le besoin. Mais, dans cette forme de crédit basée sur le bien en question, il faudra tout de même présenter un objet de valeur.

En réalité, le montant du prêt sur gage alloué par le Crédit Municipal dépend entièrement de la valeur sur le marché du bien mis en jeu. Même s’il est vrai que nombreux sont les individus qu’une telle pratique a bénéficié, il n’en demeure pas moins qu’elle a aussi des inconvénients. Le Crédit Municipal n’accepte pas les voitures, motos, camping-cars ou utilitaires, peu importe leur valeur. En effet, le prêt sur gage ne concerne pas les véhicules.

Fineocar, un principe basé sur le prêt sur gage

Même si l’entreprise n’est pas autorisée à faire un prêt sur gage étant le monopole du Crédit Municipal, Fineocar s’est faite très remarquée dans la vente à réméré. Il s’agit de vendre avec option de rachat votre véhicule pour pouvoir obtenir de la liquidité dans les plus brefs délais. Une voiture est l’un des objets ayant le plus de valeur pour un Français, ce qui signifie que vous obtiendrez une somme d’argent importante en vendant temporairement votre véhicule que ce soit une voiture, une moto, un camping-car ou un utilitaire.

Et c’est très exactement là où se situe la différence entre un Crédit Municipal et la société Fineocar. Il semble donc plus intéressant de faire valoir sa voiture que sa montre ou ses bijoux en or pour obtenir une somme d’argent importante. Notamment, dans le cadre d’une vente à réméré, contrairement à un Crédit municipal mais surtout au crédit bancaire classique, la procédure est réduite au strict maximum. Il suffit juste assez souvent d’une seule journée pour vendre temporairement son véhicule et se voir proposer une somme d’argent. Entre le Crédit Municipal et Fineocar, le choix est donc vite fait.

Quelles sont les conditions permettant de mettre son véhicule en gage ?

La mise en gage de votre véhicule va permettre au prêteur de disposer d’une garantie lors d’une demande de prêt. On parle d’un nantissement lorsqu’un bien a pour rôle de garantir une dette.

Dans ce cas précis, la valeur de votre voiture représente une garantie que vous allez bien rembourser votre crédit. Ainsi, le prêt sur gage automobile est possible selon plusieurs conditions :

Vous devez être propriétaire du véhicule mis en gage

La carte grise doit être valide et ne doit donc pas avoir été suspendue.

En conclusion, en mettant en gage son auto, on a plus de chance de se voir octroyer un financement ou un crédit. Mais il faut savoir que le taux d’intérêt de cette alternative est assez élevé. Il est prudent alors de liquider dans le temps le plus court, si possible, l’argent emprunté. Cela réduit le taux d’intérêt. Enfin, cette pratique assure une rentrée d’argent peu compliquée.

