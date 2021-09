Dans mon immeuble, il y a… – Éditions Les 400 coups

Le Leporello “Dans mon immeuble, il y a…” disponible aux Éditions Les 400 coups fait partie de nos coups de cœur du moment. Raconté par Mélanie Perreault et illustré par Guillaume Perreault, le lecteur aura un aperçu d’une cohabitation entre de drôles d’habitants dans un immeuble, de jour comme de nuit.

“Dans mon immeuble, il y a…” de drôles de personnages !



Nous retrouvons un petit garçon et son papa vivant au dernier étage sous toit d’un immeuble esthétiquement orignal avec ce mélange de différentes matières : lambris, veilles pierres, bois, parpaings, etc. Il nous raconte quelques anecdotes sur ses voisins qu’il a l’habitude d’observer de sa fenêtre. Et on se rend vite compte qu’ils sont liés les uns aux autres autour de délicieuses d’anecdotes.

Une histoire amusante, un format original

Nous sommes ravis de retrouver la plume dynamique de Mélanie Perreault que nous avions découverte avec le livre accordéon “Dans ma ruelle, il y a…”. La narration est certes courte, mais très drôle, grâce aux sobriquets donnés à chaque habitant de l’immeuble : Madame Machin-Chouette, Monsieur Machin-Chose, les Jumelles Truc-Muche ou encore Monsieur Bidule. Elle rythme l’histoire et accompagne les illustrations de Guillaume Perreault à merveille.

Et quelles illustrations ! Le livre est aussi beau que drôle visuellement. Son travail fourmille de détails, à gauche, à droite, devant et derrière, grâce à son format accordéon recto-verso, qui lui confère toute son originalité. Le lecteur va prendre beaucoup de plaisir à observer le livre de toute sa longueur. Déplié, il ressemble à s’y méprendre à un vrai poster que l’on aurait envie d’accrocher dans sa chambre. Le physique des différents personnages est unique, ils sont drôles et attachants à la fois. Sa méthode de dessin à la plume, coloré numériquement, est très attractive.

« Dans mon immeuble, il y a… » est un condensé de bonne humeur, qu’on se le dise !