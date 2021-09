Le zizi de l’ange – Chroniques d’un spectacle vivant

Le zizi du l’ange – Chroniques d’un spectacle vivant est un récit complet de Marion Achard et Miguel Francisco, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2021. Une bande dessinée qui dépeint avec humour et tendresse le quotidien d’une troupe d’artistes, qui créent un nouveau spectacle.

Dans une salle de spectacle, un porteur tient deux voltigeuses, des spectateurs admirent le numéro. Les gens applaudissent, sortent de la salle, à la fin de la représentation. Chacun y va de ses commentaires, certains ont trouvé cela poétique, d’autres que c’était très créatif, et qu’il y avait beaucoup de précision. Il y a aussi l’imaginaire sans limite, la connaissance du corps, de ses capacités et de ses faiblesses, mais aussi la légèreté, le travail rigoureux mais libérateur… Sur le trottoir, un spectateur affirme que cela doit être merveilleux de vivre une telle vie d’artiste. Toujours sur les routes, faire partie d’une troupe, conquérir un nouveau public tous les soirs doit être exaltant ! A ses côtés, sa compagne affirme qu’elle n’en serait pas capable ! En rigolant, lui se dit que ce serait super d’essayer quelques jours… Pendant ce temps, dans les coulisses, les artistes rangent leurs affaires.

Ainsi, c’est une troupe d’artistes qui est à suivre, dans cet album, et plus particulièrement Mathilde, jongleuse et petite magicienne, qui vit avec Farid, jongleur et manipulateur d’objets. Ils sont les parents de trois enfants, qu’ils doivent laisser de temps en temps aux grands-parents, lorsqu’ils doivent partir en tournée. Dans la troupe, il y a aussi un porteur et une voltigeuse, une musicienne, une administratrice de production et une aide à la mise en scène. Une joyeuse troupe qui se remet en question lorsque vient l’heure de créer un nouveau spectacle. Pour cela, ils se donnent une année… La bande dessinée décrit donc cette année pleine de doutes, de rêves, de création, d’énergie, de désillusions, d’espoir, de travail, d’amitié, maladies, accidents, entre subventions, parrainages, Pôle emploi, voyage, spectacle… Le récit est plaisant, intéressant, parfois drôle, tendre, avec des personnages attachants, parfois fragiles, sûrs d’eux ou en plein doute. Le dessin est plaisant, doux et expressif, avec un trait rond et fluide.

Le zizi de l’ange – Chroniques d’un spectacle vivant est un récit complet, des éditions Delcourt, qui invite à plonger dans le quotidien souvent difficile d’une troupe d’artistes, qui doit se réinventer pour présenter un nouveau spectacle contemporain.