Pierre de Rosette, le rebours de la radicalisation

Pierre de Rosette Code Babel Bamba ou Géographie Sacrée est un ouvrage religieux de Mbacke Diop. Babel fait référence à la Tour que l’on retrouve dans la Bible, la pierre de Rosette (que l’on peut voir au musée du British Museum à Londres), qui a permis de décoder les hiéroglyphes égyptiens au XIXe siècle. Le livre date de l’année 2021 et a été édité auprès de la société Edilivre. Grâce à ce texte, qui se présente sous la forme d’un code solennel et véritable, la lecture pourrait guider l’humanité à décoder le livre sacré en Islam, parole de Dieu chez les musulmans : le Coran. L’écrivain se réapproprie entièrement l’interprétation de la Révélation et réalise au cours du livre diverses études de différents lieux, événements, personnages historiques ou spirituels, dont certaines icônes dont l’existence historique n’a jamais été attestée. Dans cette union de la foi et se réclamant d’une démarche scientifique, se basant sur des concepts géographiques, Mbacke Diop se livre à une thèse qui traite de ce système de géolocalisation dans le langage du Coran. Le livre sacré des musulmans, parole directe de Dieu par le prophète Mahomet recèlerait d’indices géographiques, qui pourraient être décodés, par des données géographiques, dont la latitude. En ce sens, cette approche diffère de la réception générale, comme perçue par les croyants des différentes branches reconnues de l’Islam. Il ne s’agit pas de relire le Coran différemment, mais d’appliquer des lieux à des sourates et versets. Parfois, certaines correspondances lui suffisent de preuves, afin d’attester certains faits, érigeant au rang de preuve des coïncidences aux yeux des personnes qui ne partagent pas son approche expérimentale.

Avant de se lancer dans cette expérience théologique, l’écrivain assure être croyant et reconnaître la toute-puissance divine : cela lui permet de se dédouaner d’éventuels reproches qu’on pourrait lui faire, quant au déni du message divin de l’islam. Mbacke Diop établit des connexions entre les données géographiques, les numéros des sourates et versets ainsi que des lieux existants. Ainsi, il déduit un langage secret et codé, qui se cacherait par-delà les pages du Coran.

L’ouvrage permet de balayer les grands événements vécus par les différentes civilisations dans le monde entier, y compris des mythes bibliques. L’auteur décide de ne pas tenir compte de la véracité historique et des études archéologiques mettant en évidence l’existence de certains événements relatés dans les textes sacrés. Ces théories s’appuient sur une lecture orientée du Coran. L’essai aborde également un angle de conseil, quant à l’avenir de l’humanité : ses erreurs et le cycle continu des civilisations en expansion puis en déclin.

La lecture n’est pas linéaire, historiquement parlant, puisque la partie 7 par exemple, consacrée à « l’Islam Occidental » évoque les États-Unis avant la civilisation inca et maya. Malgré une distance géographique dantesque entre le prophète Abraham et le Machu Picchu, l’auteur établit un lien entre les deux données. La géographie est « la science qui étudie l’aspect actuel du globe terrestre du point de vue naturel et humain », en nous penchant sur la définition du dictionnaire Le Robert. Une géographie sacrée serait donc une science « qui appartient à un domaine interdit et inviolable (par opposition à profane) et fait l’objet d’une vénération religieuse, qui est digne d’un respect absolu. » La géographie sacrée de Mbacke Diop se réclame être une « science figée », qui ne saurait être niée.

Dans cette approche spirituelle, où la croyance est une donnée rationnelle, l’écrivain lie le contenu du Coran à notre monde physique. Ainsi, une lecture décodée du Coran permettrait de découvrir le monde « autrement ».

Le site de l’auteur : https://diop-mbacke.fr/

ISBN : 978-2-414-52526-3

122 pages