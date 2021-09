Confidences Provence – Maître-cirier français

Confidences Provence est une marque française, qui crée et fabrique des bougies décoratives et parfumées, made in Provence. Toujours en quête de nouveautés et de nouveaux parfums pour les intérieurs, la marque propose plusieurs nouvelles fragrances depuis cet été.

Confidences Provence est une marque française qui propose des bougies fabriquées à la main, dans un atelier à l’Isle sur la Sorgue, en Provence. Les deux maîtres-cirier maitrisent et contrôlent chaque étape de la fabrication. Une marque éthique, deux les deux créateurs sont conscients et sensibles aux enjeux écologiques et mettent donc tout en œuvre pour réduire leur empreinte carbone. Ainsi, les partenaires locaux sont une priorité, tout comme les emballages recyclables. Les bougies sont dans des pots en verre, le tout emballé avec du carton et des particules de maïs compostables pour caler les produits.

Parmi les essentielles et les nouveaux parfums, France Net Infos a choisi de découvrir la fragrance Menthe poivrée. Une odeur de fraîcheur, suave, sucrée, intense et plaisante, qui se diffuse parfaitement lorsque la bougie est allumée, laissant flotter dans l’air de la maison, une ambiance agréable et captivante. La bougie, comme toutes les autres de la marque, est à base de cires végétales, pour garantir une combustion non polluante pour les intérieurs. Les mèches sont en coton, donc saines et les parfums élaborés et développés en partenariat avec des parfumeurs de Grasse. Les parfums sont ainsi de qualité, les plus propres possible, avec des huiles essentielles, avec des recettes sur mesure, afin de trouver le plus bel équilibre. La menthe poivrée stimulante aidera à combattre la fatigue, quant à son pouvoir rafraîchissant, il saura séduire plus d’une personne. La bougie offre une longue durée de vie, ce qui reste plaisant pour cette bougie éco-responsable française.

Confidences Provence est une marque française, responsable, qui propose des bougies composées de cires végétales, sans OGM, sans pesticides, à base d’huiles essentielles pour des parfums sensibles, forts, captivants, embaumants subtilement les pièces de la maison.

