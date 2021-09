C’est aux éditions L’inédite qu’est paru, fin août 2021, l’ouvrage de loisirs créatifs Créations kawaii en pâte polymère et résine. Un livre d’Alex Lee, qui propose de fabriquer d’adorables figurines et pendentifs, en version kawaii, grâce à la résine et à la pâte polymère.

L’ouvrage débute avec un sommaire très complet, présentant une introduction, les fournitures et les techniques essentielles, ainsi que les différents tutos. Ainsi l’on découvre que la sculpture est une forme d’art qui implique la création d’une pièce tridimensionnelle. Dans ce livre, c’est la pâte polymère et la résine qui seront travaillées, car parfois, travailler avec un seul type de matériaux limite les détails que la pièce peut restituer. Avec la résine, la transparence est mise en avant, et les objets prennent une autre dimension. Le loisir créatif proposé est également un passe-temps plaisant, peu coûteux, captivant et relaxant.

Les outils de base et matériaux sont très bien présentés, avec des photographies et des légendes complètes. Les techniques et méthodes sont également très bien décrites, pour pouvoir faire, par la suite, fabriquer son moule, ajouter des pigments à la résine, faire durcir de la résine UV, vernir avec de la résine UV, créer un dôme en résine, travailler de la résine époxy et créer un visage en pâte polymère. Une fois tous ces outils en main, il est facile de suivre les pas à pas photographiés et détaillés, pour chacune des petites créations kawaii à réaliser. En effet, les explications sont très claires et l’ouvrage complet, pour être sûr de pouvoir réaliser de superbes et adorables papillons, nuages, pieuvres, poisson-globes, cochons, pandas, radiocassettes, fusées, tartines grillées… Tout un monde miniature et mignon, avec des effets brillants et translucides, apportant une dynamique supplémentaire aux objets créés.

Créations kawaii en pâte polymère et résine est un bel ouvrage, des éditions L’inédite, qui invite à réaliser d’adorables figurines et pendentifs kawaii, en suivant les pas à pas, les photographies, les techniques et les conseils très détaillés, pour être sûr de réaliser un beau projet.