Art disruptif – Ed. Larousse

Art disruptif est un ouvrage de Gérard Denizeau, paru en mai 2023, aux éditions Larousse. Un livre très riche qui propose de découvrir, en parallèle de l’exposition à la Fondation Vuitton, les incroyables destins et le génie artistique de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol.

L’ouvrage commence par un sommaire bref et simple, proposant de découvrir six grandes parties. Ainsi, c’est par le double visage d’une modernité radicale que débute la découverte. Il est expliqué que notre IIIème millénaire a déjà plus de vingt ans et, pour tous ceux qui suivirent tôt leur carrière, il faut se rappeler que cela fait trente-cinq ans qu’Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat ont disparu. Les années sont donc passées, mais l’éclat de leur nom ne cesse de briller. Ils n’ont jamais été aussi étroitement associés aux prodigieuses mutations de l’univers artistique né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Deux géants de la création contemporaine, deux artistes et deux génies, entre hasard et destin…

L’ouvrage propose donc de redécouvrir la vie des deux artistes américains, à la renommée internationale. De véritables génies de la peinture et figures emblématiques de l’art contemporain, Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol sont incontournables. L’auteur, à travers des paragraphes denses et précis, invite à découvrir, également, la collaboration artistique qui unit les deux hommes. Avec l’aide d’un regard croisé, sur les deux artistes, dans le New York des années 1980, les lecteurs plongent au cœur de ces univers artistiques underground. Le livre est riche et intéressant. Il présente les itinéraires des deux artistes, leur rencontre et les dernières années, ainsi que l’importance de leurs œuvres.

Art disruptif est un ouvrage de Gérard Denizeau, paru aux éditions Larousse. Le livre revient sur les parcours de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. Un livre à lire, en parallèle de l’exposition à la Fondation Vuitton. Celle-ci est consacrée à cette œuvre singulière, regroupant plus de trois cents œuvres et documents, dont des toiles signées conjointement.

