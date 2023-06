Brume – Le réveil du dragon

Le réveil du dragon est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Brume, des éditions Glénat, paru fin avril 2023. Une bande dessinée de Jérôme Pélissier et Carine Hinder, qui présente une apprentie sorcière espiègle, et déterminée à devenir une grande sorcière.

Un petit cochon noir, dort paisible à l’ombre d’un arbre. Il est le narrateur de cette histoire. L’animal explique que dans quelques jours, il allait être avalé par un dragon ! Cela peut sembler assez normal… Il n’y aurait pas de quoi en faire une histoire. Cependant, il vient, malgré tout raconter cette histoire… Le petit cochon noir rassure, en affirmant qu’il n’est pas le héros de ce récit. La véritable héroïne apprenait, ce matin-là, les rudiments de la pêche, en compagnie de son père. Le petit cochon l’avait entraperçue avec son déguisement de sorcière, sans forcément y faire attention. Pourtant, il allait bientôt faire sa connaissance, d’une drôle de manière… En attendant, Brume était avec son père, demandant ce qu’il fallait faire après avoir mis la ligne dans l’eau.

Le récit est plein de surprise et d’humour, avec cette jeune fille qui se prend pour une sorcière. Recueillie dans la forêt, par un père adoptif aimant, Brume ne rêve que de ressembler à son idole, la sorcière Naïa. Cependant, cette dernière a disparu depuis quelque temps, alors Brume veut prendre les choses en main, pour protéger le village. La petite fille espiègle et têtue, après avoir aidé son ami Hugo, commet une petite bourde et plonge le village dans le brouillard. Les villageois, comme Brume, croient que le dragon est de retour ! Brume part aussitôt, avec son cochon et son ami, pour combattre la créature… La bande dessinée est pleine de surprise et d’humour, avec des personnages rapidement attachants et des bêtises faites. Cependant la magie, dans tous les sens du terme, opère et cela reste très plaisant à lire. Le dessin est superbe, rond et fluide.

Le réveil du dragon est le premier tome de la série jeunesse intitulée Brume, des éditions Glénat. Un album surprenant, captivant et amusant, offrant à découvrir une petite fille têtue et espiègle, qui part à l’aventure avec son cochon et son ami, dans un univers fantastique fascinant.

