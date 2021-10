Aude d’Adriana Langer paru aux Editions Valensin

Les excellentes éditions Valensin David Reinharc présentent un roman subtil et touchant : Aude d’Adriana Langer, une plongée dans le monde des étudiants en médecine.

L’argument du livre :

Etudiante en médecine, Aude se confronte, dans la succession des stages hospitaliers, à un monde de souffrances insoupçonné. Son regard scientifique de médecin en formation entre souvent en conflit avec un autre regard, intuitif et sensible, qu’elle développe à travers la peinture. Tandis que ses révisions pour le concours d’internat s’intensifient, elle rencontre Paul, interne brillant. En parallèle s’écoule une autre vie, non moins riche, celle de ses rêves, et notamment ses rêves récurrents.

« Aude se concentrait sur les explications que l’interne donnait à l’intention des externes – bilans sanguins et urinaires, échographies, scanners, traitements – jusqu’à ce qu’elle pose les yeux sur une patiente, assise les jambes pendantes. L’anémie combinée à l’insuffisance rénale donnait à sa peau épaisse, ridée, un teint à la fois pâle et grisâtre. Sa petite taille accentuée par ce dos courbé, son visage d’où toute féminité s’est retirée, sa robe brun foncé usée : cette menue poche d’ombre dans la chambre éclairée, parmi les jeunes médecins en blouse blanche, conférant debout, sérieux et sereins, lui évoquait soudain un vieillard de Rembrandt, égaré dans un clair-obscur trop explicite. Alors son esprit – tantôt distant, analytique – se métamorphosait. »

Quelques mots sur l’auteure :

Adriana Langer a publié deux recueils de nouvelles, Ne respirez pas en 2013 (éditions La Providence) et Oui et non en 2017 (éditions Valensin). Aude est son premier roman. Elle exerce la radiologie à l’Institut Curie.

Mon avis de lectrice :

Pour un premier roman, Aude d’Adriana Langer est une pure réussite. J’avais eu le grand plaisir de lire et donner mon avis de lectrice sur son recueil de nouvelles Oui et non que j’avais énormément apprécié. J’étais très curieuse de lire un roman de cette magnifique auteure, et je n’ai pas été déçue !

Avec beaucoup de sensibilité, Adriana Langer nous replonge dans cet univers que nous avons tous plus ou moins connu : celui des études. Vous vous souvenez, quand on n’arrivait jamais à couper vraiment entre la vie normale et les apprentissages, quand il était impossible de penser à autre chose qu’aux révisions et aux futures échéances des examens qui nous paraissaient inexorables !

Même si pour moi ce temps est révolu depuis longtemps, je n’ai pas pu m’empêcher de ressentir à nouveau ce stress mêlé à de l’appréhension pour la jeune héroïne et bien sûr l’excitation des étapes franchies unes à unes, celles qui mènent vers un aboutissement qui va marquer sa vie professionnelle mais aussi sa vie personnelle.

J’ai apprécié le rythme très rapide des chapitres très courts, de ce court roman qui n’en reste pas moins touffu et condensé. Ce format m’a immédiatement accrochée, comme un page-turner captivant, mais que l’on termine trop rapidement ! L’écriture s’en trouve magnifiée, avec une économie de mots qui relève de la prouesse au vu de l’intensité des émotions et de la profusion d’informations qui sont contenues dans ce livre.

Le talent littéraire de l’auteure m’a bouleversée, mettant en valeur le choix de chaque expression, de chaque mot comme longuement soupesé avant d’être utilisé. Cette écriture directe, à l’os, qui va droit au but m’a beaucoup impressionnée, sur un sujet sensible et inspirant.

Aude d’Adriana Langer est une pure réussite littéraire, un roman sur l’entrée dans la vie active qui se conjugue avec l’entrée dans la vie d’adulte. Un roman poignant et délicat à lire de toute urgence. Belles lectures.