Bitter Root, tome 1, Affaire familiale

Affaire familiale est le premier tome de la nouvelle série fantastique, Bitter Root, paru aux éditions Hi Comics, en janvier 2020. Une bande dessinée de David F. Walker, Chuck Brown et Sanford Greene, qui présente une grande famille de chasseurs de monstres.

1924, à New York, à Harlem, de jeunes gens s’amusent et dansent. Un couple est sur le point de partir. Lui, prend la veste de la demoiselle, pour la mettre sur ses épaules. Ruby demande à rentrer par le parc, mais Ossie n’est pas rassuré, car il paraît que le parc est mal famé. Ils s’avancent tout de même sur les chemins du parc, et Ruby tente de rassurer le jeune homme en affirmant qu’il n’est qu’un gros bêta, et qu’elle le protègera ! Mais bientôt, derrière eux, des griffes acérées viennent les attaquer. La nuit suivante, des policiers discutent, tout en patrouillant. L’un d’eux n’est pas rassuré de se balader dans les rues de Harlem, il a peur des gens de couleur, autant que ces machins qu’ils trouvent dans le parc. Les deux agents sont devant la boutique de la famille Sangerye. Une jeune femme, d’ailleurs, retourne le panneau, pour fermer la boutique. Cela ne lui plaît pas, non plus, de voir les flics se ramener par ici…

Pendant ce temps, sur le toit de l’immeuble, où se trouve la boutique, deux hommes se battent avec un monstre. L’un d’eux est en apprentissage, il doit faire ses preuves et apprendre à se battre contre les monstres, pour les enfermer afin de leur donner, par la suite, un remède. C’est avec de l’action et plein de mystère que débute cette série, qui semble prometteuse. A tel point, qu’un film va bientôt être adapté au cinéma, par Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther. La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, offrant une lecture plaisante et bien rythmée, notamment avec un découpage efficace, entre différents lieux et personnages. Une grande famille de chasseurs de monstres est au cœur de cette histoire fantastique. Ils doivent purifier les âmes infectées par la haine, des êtres humains changés en monstres, avec l’aide d’un sérum. Mais un nouveau mal apparaît bientôt et la famille va devoir de nouveau se retrouver, soigner les blessures du passé, pour lutter contre de nouveaux monstres… Le graphisme est superbe, avec un trait fluide et dynamique, des cases et un découpage énergiques et très plaisants.

Affaire familiale est le premier tome de la série Bitter Root, un comics évènements, bientôt adapté au cinéma. Une bande dessinée fantastique, plaisante à découvrir, avec un univers particulier, oppressante et captivant, sur fond de drame et devoir familial.