100 infos insolites sur notre planète est un documentaire original, à paraître aux éditions Usborne, fin février 2020. Un livre, pour les jeunes lecteurs curieux, qui présente des informations insolites, tout en alertant sur l’écologie et le futur de la Terre.

Le livre débute directement, sans sommaire, avec la première info insolite, qui est que l’Afrique semble plus grande que le Groenland. En effet, selon les cartes utilisées, il y a des différences, car reproduire la Terre sphérique sur une carte plate n’est pas chose aisée. Aussi, il existe différentes méthodes et selon celles-ci, l’Afrique paraît parfois plus petite que le Groenland, ce qui est faux.

La deuxième info insolite est que des ombres et un dromadaire suffisent à mesurer la planète. En effet, dans l’Antiquité, personne ne connaissait la taille de la Terre. Eratosthène, mathématicien grec, a suggéré une méthode pour calculer la circonférence de la Terre. Tout cela grâce à son observation des ombres d’édifices de la même hauteur, à une même heure, qui avaient des ombres différentes.

Ainsi de suite, à chaque page ou double page, une information insolite est à découvrir. Les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver différents thèmes, autour des sciences, avec des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l’astronomie… Les explications sont détaillées, intéressantes et curieuses, avec des annonces captivantes, qui invitent rapidement à découvrir la suite, pour en savoir plus. Les paragraphes sont courts, avec un vocabulaire choisi pour les jeunes lecteurs, et quelques détails amusants et surprenants. Les informations sont complétées par de nombreuses illustrations plutôt amusantes. Le documentaire veut aussi interpeller les jeunes lecteurs quant à la beauté de la Terre, la vie sur la planète et sa préservation.

100 infos insolites sur notre planète est un documentaire curieux, captivant et intéressant, qui vient apporter aux jeunes lecteurs des informations surprenantes et captivantes, invitant aussi à découvrir un peu plus la Terre, pour la préserver…