Les BE HAPPY DAYS les 28 et 29 mars 2020

Be Happy Days ou Les 8 Leviers de la Joie Intérieure et de l’Apaisement Véritable – Sortez vos agendas ! Envie d’être heureux ? Rien n’est compliqué, tout est accessible et les 8 experts présents vous le prouveront !

BE HAPPY DAYS

LES 8 LEVIERS DE LA JOIE INTÉRIEURE & DE L’APAISEMENT VÉRITABLE

Les 28 et 29 mars 2020

Au Deskopolitan – Espace Voltaire – Paris XIe

Fatigué, stressé, déprimé ? Vous rêvez d’une pause que votre corps et votre mental vous réclament à grands cris. Seulement voilà, par où commencer et surtout comment faire ? Taaaaa Daaaaa ! Les Be Happy Days sont là. Dans un campus de 6000m2 en plein coeur de Paris, 8 experts du développement personnel vous donneront les clés pour rencontrer votre joie intérieure.

Vous le savez déjà, tout le monde en parle ; le stress est mauvais pour la santé ! Alors vous avez couru acheter tous les livres parlant de méditation, vous vous êtes renseigné sur la pensée positive, la superconscience et le lâcher-prise. Tout a raisonné en vous et vous voulez vraiment vous y mettre. Mais par où commencer ? Voici justement un peu de théorie et des ateliers de pratique, véritable tremplin vers le bonheur…

Dans un magnifique bâtiment de 6000 m2, vivez une journée de 9h30 à 19h, sous forme de conférences et de mises en pratique grâce aux ateliers-leviers animés par des grands noms du développement personnel. Pas de mauvaise surprise, tout le matériel est fourni et aucun frais supplémentaire ne sera nécessaire le jour J, à l’exception du déjeuner si vous ne réservez pas la Lunch Box (en option)

Lors de cet événement, vous pourrez également découvrir une sélection de marques naturelles et spirituelles pour compléter votre expérience bien-être !

Les intervenants :

Carole SERRAT, sophrologue et spécialisée dans la méditation anti-stress

Aude MAILLARD, Docteur en Pharmacie, aromatologue et olfactothérapeute

Kattina ALLEAUME, réfléxologue, spécialisée en réflexologie faciale

Virginie GERGES, fondatrice du programme Happybiote : coaching en ligne pour rééquilibrer son microbiote

Catalina DENIS, professeur de YOGA, fondatrice du centre Kshanti Yoga. 13, rue du Vieux-Colombier (VIe)

Wydiane KHAOUA et Sarha DESALME, spécialiste de la litothérapie

Gabrielle NARCY, fondatrice des Nébuleuses, un projet universel ouvert à toute personne ayant soif de spiritualité, quelles que soient ses croyances personnelles.

Daphné NARCY, fondatrice du RITUEL GREEN (un rituel less is more 100% naturel pour la beauté des cheveux)

Les Ateliers-Leviers :

1 atelier méditation antistress

1 atelier d’olfaction aromatique, pour développer son intuition, sa bonne humeur et sa vitalité avec les huiles essentielles

1 atelier de réflexologie faciale

1 atelier pour prendre soin de son microbiote

1 atelier de yoga authentique basé sur les enseignements de Krishnamacharya, «l’enseignant des enseignants».

1 atelier autour du bienfaits des pierres

1 atelier de prières non religieuses

1 atelier pour prendre soin de ses cheveux au naturel

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Le samedi 28 et le dimanche 29 mars (programme identique sur les 2 jours)

Deskopolitan – L’espace Voltaire – 226 boulevard Voltaire 75011 Paris

En ligne : https://behappydays.co

Tarifs : 120 euros

En option : La Lunch Box (vegan) 20 €

