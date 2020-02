Tempête de Cristal T1 : Un monde intemporel !

Depuis le 30 Janvier 2020, vous pouvez découvrir un nouveau shojo intitulé : « Tempête de Cristal » aux Éditions Komikku. Une aventure courte, composée de seulement 3 tomes, ce qui ravira les impatients !! Dans ce premier tome, on découvre un monde étrange, où les tempêtes de sable sont capable d’engloutir des villages entiers et d’anéantir leurs habitants. Après leur passage, il ne reste que de pâles « résumés », miniaturisés et emprisonnés dans ce que l’on appelle des « fragments ». La jeune Sekka et sa ville vont être confrontés à une de ses terribles tempêtes de sable argenté …. (+12)

Le décor :

« Là où la Terre et le ciel se confondent, jusqu’à ce que d’argent soit recouvert le monde … »

La jeune Sekka est particulièrement concentrée sur son travail ce matin. Elle taille un de ces « fragments » de cristal, que la dernière tempête à laisser derrière elle. A l’intérieur, on distingue un bâtiment … des arbres… miniaturisés comme par magie. Son travail comme apprentie dans l’atelier du Maître, est de magnifier ses « fragments » trouvés alentours, ou venant de loin, afin de pouvoir les revendre à des acheteurs potentiels. Car seuls les marchands et les riches, peuvent se permettent ce genre de décoration. Surtout s’ils sont aussi joliment taillés que par Sekka !!!

Les « chasseurs » voyagent à travers le monde pour récupérer les meilleurs cristaux …Un rêve pour la jeune apprentie, trop souvent « coincée » dans l’atelier, au lieu de découvrir le monde.

Un jour, son maître lui propose de l’accompagner dans la ville voisine, afin de vendre un maximum d’objets. Au gré de sa visite, elle tombe, par hazard, sur une échoppe qui éveille sa curiosité grâce à un insigne mystérieux dessiné sur le mur de celle-ci. Mais, elle rebrousse vite chemin lorsqu’une personne, assez froide, lui indique que la boutique est fermée….

C’est lorsqu’elle rejoint son Maître, Monsieur Aoji, que les choses se gâtent : une tempête se dirige actuellement tout droit sur leur village. Celui-ci décide de rejoindre les habitants pour les prévenir, et laisse Sekka à l’abri, le temps qu’il revienne la chercher….

Malheureusement, il ne s’exaucera pas, et Sekka, en voulant retourner à Itora, va découvrir son village englouti par les cristaux … et rencontrer un bien étrange jeune homme qui va lui sauver la vie. Le début d’un récit énigmatique !!

Le point sur le Manga :

Comme il est étonnant de découvrir un graphisme aussi riche, et un chara design au style « franco-japonais » !! L’auteur Aki Aoi mise sur des illustrations riches de détails et des personnages au grands yeux arrondis et aux personnalités bien mystérieuses. Ce premier tome de « Tempête de cristal » aux Éditions Komikku, laisse le lecteur terriblement intrigué. Des ouragans transformants des villes entières en « bijoux » miniaturisés. Des marchands aux moeurs mystérieuses. Et un jeune homme étrange accompagné d’une AI. On a une sacré base pour un scénario parfaitement accrocheur et suscitant tout l’intérêt du lecteur !!

Parallèlement, il y a cette idée effrayante mais poétique que l’auteur propose. Pouvoir retrouver et garder des endroits ou même des « vies », figés dans le cristal, comme des oeuvres d’arts ou des bijoux sentimentaux.

On reste dans l’expectative complète pour comprendre ce que l’auteur nous à concocter pour la suite …

La conclusion :

Un premier tome bien mystérieux, poétique et effrayant qui suscite toute notre attention. L’attente des deux prochains tomes pour en savoir plus et comprendre ce qui se trame dans ce monde intemporel va être longue !!! « Tempête de cristal » aux Éditions Komikku séduit tout son lectorat grâce à la beauté de ses graphismes et aux différents « secrets » qui vont nous être dévoilés par la suite !!!