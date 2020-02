Marie-Antoinette et ses sœurs – Adieu Vienne !

Adieu Vienne ! est le quatrième tome de la série jeunesse, Marie-Antoinette et ses sœurs, des éditions Flammarion. Un nouveau roman, d’Anne-Marie desplat-Duc, pour les jeunes lecteurs, à paraître ce mois de février 2020, qui revient sur l’enfance de la plus célèbre des reines de France.

Depuis quelques mois, Antonia a réussi à faire de ses deux amies, Louise et Charlotte, ses demoiselles d’honneur. Après la perte de Josépha et le départ de Charlotte, pour devenir reine de Naples, la jeune fille se sentait un peu seule. Heureusement, cette chaleureuse présence est plaisante. De plus, Marie-Antoinette est entourée de garçons, ses deux frères, Ferdinand, qui a un an de plus qu’elle et Gros Max, qui a un an de moins. Les garçons et les filles, ayant des éducations différentes, ne partagent pas grand-chose à part l’équitation. Antonia a une passion pour les animaux et adore plus particulièrement les chevaux. Dès qu’elle le peut, la jeune fille accompagne ses deux frères à l’école espagnole d’équitation, à côté du palais.

C’est un nouveau tournant de la vie de la jeune Antonia qui se poursuit dans ce nouveau roman adapté aux jeunes lecteurs. En effet, sa vie paisible à Vienne continue, avec ses amies, ses frères, les animaux et quelques nouvelles de sa sœur charlotte, qui la tourmente un peu. Un nouveau mariage, une nouvelle gouvernante, sont autant de rebondissements qui vont dynamiser le récit, tout comme son changement et ses préparatifs, car elle apprend qu’elle va épouser le dauphin, futur roi de France. La jeune fille se prépare aussi à devenir jeune femme… Elle va doucement quitter l’enfance, pour partir vers son destin, en France. Le récit est doux, agréable à lire et découvrir, entrainant facilement les jeunes lecteurs dans ce roman historique documenté et subtil. Le récit est accompagné de quelques illustrations très douces et belles, apportant une dynamique certaine.

Adieu Vienne ! est le quatrième tome de la série Marie-Antoinette et ses sœurs, un roman adapté aux jeunes lecteurs, qui revient sur l’enfance de la plus célèbre reine de France, qui s’apprête justement à embrasser son destin, au seuil de sa nouvelle vie…