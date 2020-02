Bond Symphonique : un cocktail musical à la classe internationale

Partagez





Le 8 avril, c’est No Time to Die. Date de sortie de la 25ème aventure du plus célèbre agent secret au service de sa Majesté. Et surtout la dernière fois que Daniel Craig endossera le costume de James Bond. Un évènement international qui mérite une rétrospective musicale. Car derrière l’iconique espion britannique imaginé par Ian Fleming, il y a le légendaire compositeur John Barry. Il était une fois Bond Symphonique…

Le 15 février sur la scène du Grand Rex, le chef d’orchestre Samuel Séné a réservé une surprise de toute dernière minute, après 5 standing ovation. Le public et les 50 musiciens avaient tous l’oreille tendue. Au piano, en solo, Samuel Séné a interprété pour la première fois en live le thème officiel de No Time to Die. Une version instrumentale crépusculaire à fleur de peau, en écho à la voix rauque de Billie Eilish.

Barry, John Barry

Que l’on soit fan ou pas de l’agent 007, Samuel Séné nous donne les clés de son univers musical à jamais culte. Tout y passe : des influences cachées de John Barry, à ses collaborations plus ou moins mouvementées avec les artistes sur les thèmes chantés (Duran Duran, A-ha, Tom Jones…). Un exposé symphonique sublime et ludique, qui nous plonge dès la première note dans des courses-poursuites à skis, sous l’eau, et même dans l’espace !!

Bond ne meurt jamais

Et à la demande générale, le Skyfall d’Adele et le You Know My Name de Chris Cornell ont retenti. Respectivement interprétés par Prisca Demarez (Cats, Oliver Twist, Avenue Q…), et Damien Sargue (Roméo et Juliette, les 3 Mousquetaires…). Oui, la classe, on l’a ou l’a pas. Bond Symphonique tient son pari de réveiller le Sean Connery qui sommeille en chacun de nous. La franchise a encore de beaux jours devant elle.