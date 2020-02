Bambin Box : La box surprise pour les enfants de 0 à 7 ans !

Il y a des découvertes à faire, pour les petits bouts, avec la Bambin Box, des surprises pour tous les mois, afin de s’éveiller progressivement au monde. Une boîte qui se compose de 5 à 7 produits, pour prendre soin de son enfant et l’éveiller.

Bambin Box est un concept ludique, pratique et plein de surprises, qui permet de recevoir chaque mois une nouvelle boîte, avec des produits différents, utiles et parfois surprenants. Un contenu varié et adapté à l’âge et au sexe de l’enfant destinataire.

France Net Infos a pu découvrir la Bambin Box de février, pour un enfant de 9 mois. A l’intérieur, caché dans un papier de soie, se trouve une fiche présentant brièvement les différents produits, des balles sensorielles, des lingettes, un échantillon de liniment, un panda tout doux qui vibre, une éponge pour se laver et une sortie de bain en bambou.

Un filet de quatre balles sensorielles Infantino est à retrouver, présentant quatre balles colorées, à multi-textures. Les jouets sont faciles à prendre en main, assez petites pour être saisie, mais assez grosse pour ne pas être un danger. Les balles ont des rainures ou des petits picots, des reliefs différents offrants des sensations singulières, propres à chacune. La découverte est plaisante pour les enfants, comme pour les parents. Un jeu sensoriel, qui permet aussi de développer la préhension des tout-petits.

Pour continuer dans le jeu, il y a un joli panda tout doux à découvrir, de la marque Eurekakids. Un joli compagnon à accrocher au parc, et qui vibre et remonte, lorsque l’on tire dessus. Un anneau tactile, une étoile avec un miroir et un oiseau qui fait « pouêt » accompagnent le joli panda souriant. Un jouet d’activités complet et coloré, pour les enfants dès la naissance, qui les accompagnera dans leur développement.

Pour les soins et le bien-être, les bébés vont pouvoir retrouver une éponge toute douce Babyono. Elle est très absorbante et soyeuse, pour la peau délicate des tout-petits, qui pourra ainsi être nettoyée tout en douceur, pour un moment de tendresse et de partage.

Après le bain, l’enfant pourra bien être emmitouflé dans carré de bain Babyono, également. Une sortie de bain adorable, en bambou et coton, avec capuchon. Le tissu est doux et agréable, absorbant, pour sécher rapidement les tout-petits, afin qu’ils ne prennent pas froid. De mignons animaux sont à retrouver sur la capuche, les finitions sont parfaites, pour cette sortie de bain adaptée et pratique pour envelopper bébé après sa toilette.

Un petit sachet de lingettes Pampers sensitive est également à retrouver, un petit format pratique, à glisser dans un sac à langer, ou dans le sac à main, pour toujours pouvoir nettoyer son enfant. Les lingettes sont douces, délicatement parfumées, offrant un soin frais, bienfaisant et agréable.

Enfin, il y a aussi un échantillon de liniment oléo-calcaire de la marque Gifrer à tester. Un soin pour le change, très riche en huile d’olive, pour nettoyer et protéger la peau de bébé. La lotion est naturelle, formulée spécialement pour la peau délicate des tout-petits.

La Bambin Box est une boîte assez complète et variée, à un prix raisonnable, qui propose de découvrir chaque mois des jouets et produits de bien-être, adaptés aux âges et sexes des enfants. Des produits pour prendre soin et éveiller ses enfants, permettant de faire de belles et surprenantes découvertes. Un agréable moment de satisfaction à la découverte du contenu de la box, pour des instants de partage, de jeux et de tendresse à venir…

La Bambin Box est à retrouver par ici…