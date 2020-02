Cabaret Karaoké de l’Écran Pop au Théâtre Mogador à partir du 15 mai

Lumières tamisées et tables dressées, l’histoire de ce surprenant cabaret ouvre ses portes au coeur du Théâtre Mogador et son superbe Foyer Palace, un espace de plus de 300 m2 où règne l’enchantement. Ici, les serveurs ont un petit atout supplémentaire ; ils chantent et dansent tout en apportant les cocktails. Grâce aux paroles qui défilent sur les écrans, ils entraînent les participants dans un monde de comédies musicales. Le spectacle est dans la salle et entre les chansons : place aux défis !

Danse, chant, théâtre et culture G

Une série d’épreuves avec buzzers et gros lots à la clé passent en revue l’art de la pop culture et du musical dans une ambiance survoltée : danse, chant, théâtre ou culture G, que les meilleurs gagnent mais surtout que tout le monde s’amuse !

et encore plus…

Le Théâtre Mogador fourmille d’espaces cosis, salons et autres bars que l’Écran Pop, toujours en quête d’idées festives, s’est empressé d’envahir.

En plus du Cabaret Karaoké dans le grand foyer, place à une ambiance plus intimiste au sein du Salon Barbara, pour une session piano-bar. Ici, le pianiste accueille tous les mélomanes et les chanteurs en herbe pour une petite séance de micro-ouvert !

Puis, c’est méga-grand-karaoké dans la plus pure tradition au Foyer des Victoires. Ici, une seule règle : faire du bruit… en harmonie ! Micro à la main, les stars du soir s’apprêtent à briller sous le feu des projecteurs, des boules à facettes et des applaudissements du public.

Allez, finis les échauffements sous la douche ! Vous êtes fin prêt pour le Cabaret Karaoké !