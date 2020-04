Changer de literie : un achat qui se réfléchit

Dormir représente un acte d’une importante capitale ! Le sommeil conditionne en effet nos humeurs, nos activités, nos performances. À ce titre, il ne peut être négligé et tout doit être mis en œuvre pour le rendre reposant …

À cet égard, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour améliorer la qualité du sommeil. L’un d’entre eux est le choix ou le changement de la literie. Dans les lignes à suivre, découvrez pourquoi l’achat d’une nouvelle literie constitue une démarche qui doit résulter d’une réflexion sérieuse !

Pourquoi changer de literie ?

Courbatures, stress, maux de dos, sommeil pas reposant, etc.… Voilà autant de problèmes qui peuvent survenir en raison d’une literie défaillante. Un changement ne peut donc pas se faire sur un coup de tête : il doit viser à satisfaire des besoins précis qui amélioreront la qualité de votre sommeil.

La literie est un ensemble de différents produits (matelas, sommier, oreiller, etc.) dont le choix s’il est optimisé vous aidera à bien dormir. Vous devez donc prendre de bons conseils pour le changement de votre literie. Certains sites, comme https://www.somnea.fr , regorgent d’informations utiles sur le sujet.

Ainsi, vous ne pouvez pas acheter une literie comme vous achetez de la décoration ou un meuble. Avant tout, vous devez vous demander si ce changement répond à un besoin essentiel et quels sont ces besoins : douleurs articulaires ou lombaires, sommeil difficile, réveil douloureux, etc.

Peut-être est-ce la taille du lit qui ne vous convient plus, parce que devenu trop petit ? Ou est-ce simplement parce que vous vous êtes installé avec votre partenaire et qu’un changement de literie s’impose ?

Toutes les réflexions sur ces questions sont à prendre très au sérieux, car elles vous permettent d’identifier vos besoins et de faire un choix de literie qui correspond à vos attentes. Pour vous donner un aperçu, nous vous proposons quelques points à mûrir avant l’achat d’une nouvelle literie.

Taille du matelas

Si vous commencez à vous sentir à l’étroit sur votre matelas, il est judicieux que vous en preniez un plus adapté à votre nouvelle corpulence. Cela vous garantira plus de liberté dans le sommeil et rendra vos nuits plus agréables. Par conséquent, vous devez prendre en compte vos caractéristiques du moment, afin de choisir la meilleure taille de matelas pour vous.

Dormir à deux

Si vous dormiez seul et que vous décidez d’emménager avec votre partenaire, il sera impératif pour tous les deux de prendre un matelas qui vous convient. Dans ce cadre, vous devez discuter avec votre partenaire sur les préférences de chacun, afin d’établir un compromis pour faire le meilleur choix de literie.

Matière du matelas

Mousse, latex ou ressorts : le choix du matelas est aussi une question de préférence. Quelle est la matière qui vous convient le plus ? Ses propriétés ? Une question qui mérite tout autant de réflexion et d’attention, car elle influence aussi la qualité du sommeil.

Le choix du sommier

Que ce soit un sommier à lattes ou à relaxation, la nature du sommier que vous choisirez a elle aussi son importance dans le changement de votre literie. Ainsi, en fonction du matelas que vous décidez d’acheter, vous devez réfléchir au sommier qui lui serait le plus adapté pour vous assurer une bonne qualité de couchage.

La fermeté du matelas

Êtes-vous adepte des matelas très ferme, trop mou, médium ? Le choix de la fermeté du matelas doit se faire en fonction de votre poids et de vos caractéristiques physiques. Par exemple, si vous êtes une personne lourde, le matelas ferme est celui qui vous convient le mieux. Par contre, si vous avez un petit gabarit, vous serez plus à votre aise dans un matelas plus mou.

Conclusion

En définitive, tous les aspects abordés plus haut démontrent que le changement de literie n’est pas un exercice à prendre à la légère. Il doit être bien pensé, prendre en compte vos préférences et caractéristiques personnelles ou celle de votre partenaire, afin de que votre achat vous soit bénéfique.