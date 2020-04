Le Coronavirus Continue d’Avoir un Impact sur l’Industrie du Voyage d’affaires Selon une Étude de la GBTA

Le coronavirus (COVID-19) continue d’avoir un impact sur l’industrie mondiale du voyages d’affaires, selon les dernières recherches menées par la GBTA .

Pour en savoir plus sur les réels impact les effets du COVID-19 sur les voyages d’affaires, l’organisme a effectué un sondage éclair des pays membres en Mars dernier. L’organisme a compilé les réponses de près de 1 000 entreprises à travers le monde. Examinons de plus près leurs conclusions et ce qu’elles pourraient signifier pour le futur de l’industrie.

L’Asie Serait la Région la Plus Sévèrement Affectée

Alors que pratiquement toutes les régions du monde ont été affectées par les récentes mesures de confinement , l’Asie semble être le continent le plus sévèrement touché. Au moins 3 compagnies sur 4 ont déclaré avoir suspendu ou annulé 95% de leurs voyages en Chine, 87% de leurs voyages à Hong Kong, 79% à Taïwan, et 77% de leurs voyages dans d’autres pays d’Asie-Pacifique.

Le nombre de voyages annulés dans la région aurait connu une augmentation significative depuis le dernier sondage qui a été effectué au mois de Février.

L’Europe et l’Amérique du Nord sont également touchées

Bien que la baisse des voyages d’affaires en Amérique du Nord et en Europe est moins sévère qu’en Chine, l’impact se fait quand même ressentir. Environ la moitié des membres ont déclarés avoir a suspendu ou annulé des voyages d’affaires en Europe. Près de 18% aurait suspendu ou annulé des voyages en territoire nord-américain, et près de 30% aurait suspendu des voyages d’affaires en Amérique du Sud.

Comment les Entreprises Peuvent Faire Face Aux Restrictions de Voyage

Bien que les restrictions de voyage rendent les voyages d’affaires difficiles du point de vue logistique, les entreprises peuvent toujours trouver des moyens pour contourner ces problèmes. D’une part, les entreprises ne sont pas nécessairement dans l’obligation d’annuler tous leurs voyages d’affaires à l’étranger. Il y a toujours la possibilité de repousser leur voyages à une date ultérieure.

Les entreprise doivent aussi ne pas oublier tous les outils à leur disposition pour faciliter leurs voyages d’affaires . Plusieurs applications existent pour simplifier la planification de leurs voyages, notamment pour planifier les itinéraires, prévenir les interruption de vols grâces aux mises à jour en temps réel, avoir recours à des services d’urgence, et même faciliter l’obtention d’un visa ou passeport.

Ce serait aussi le moment idéal pour se familiariser avec les divers outils de réunion à distance, et reconfigurer leurs espaces de travail pour que ces réunions soit plus robustes. Adopter et être confortable avec les outils de gestion Agile devrait aussi devenir une priorité pour les entreprises voulant gérer le travail à distance de manière plus efficace.

Bien que les impacts à long terme du coronavirus sont toujours méconnus, nous pouvons nous attendre à ce qu’il ait un impact durable sur les voyages d’affaires en général. Nous pouvons également nous attendre à ce que davantage d’entreprises adoptent les nouvelles technologies et disposent de plans d’urgence pour faire face aux futures interruptions.