Edouard Baer vous fait passer une dictée en mode confiné

Partagez





Ce 6 mai à 13h45, ouvrez vos cartables, taillez vos crayons pour participer à la plus grande dictée de France. Pour la seconde année, France Télévisions poursuit son ambition en faveur de la défense de la langue française, et invite tous les français à s’amuser à cet exercice d’écriture »Tous Prêts Pour La Dictée ! « . Ce rendez-vous sera présenté par Marie-Sophie Lacarrau et Alex Goude, lu et rythmé par la voix d’Édouard Baer.

Pour tous les confinés

#RestezChezVous, chacun chez soi et tous ensemble, autour d’un texte du niveau du brevet des collèges. Objectif : zéro faute ! Amoureux de la langue française, collégiens de troisième et leurs familles, sont invités à participer à la dictée de 13h45, pour partager un moment familial, culturel et ludique depuis leurs salons.

Les plus jeunes, quant à eux, ont aussi leur programme. Ils pourront participer à la Dictée des primaires, proposée par les cours Lumni, le 6 mai à 11.00 sur France 4.

Besoin de réviser ?

Dès le 20 avril, retrouvez les programmes courts « En route pour la dictée », présentés par Kamini sur les antennes régionales de France 3, sur Lumni et les réseaux sociaux. Retrouvez des règles, ainsi que des astuces d’orthographe et de grammaire pour écrire sans faute !

Déroulé de l’émission

Dès 13h45, sur France 3 :

introduction et présentation du dispositif (plateau central, duplex, invités, déroulé de l’émission…) et de l’auteur du texte de la dictée dès 13h45 ;

début de la dictée du texte ;

correction en direct à la suite et jusqu’à la fin de l’émission (vers 15h50).

Il sera aussi possible de réaliser l’exercice en différé, notamment dans les territoires d’Outre-mer dans lesquels le décalage horaire ne permet pas un suivi en temps réel ; l’émission sera accessible en replay sur le site de France 3 peu de temps après la fin du direct.

Les participants peuvent retrouver en replay l’intégralité de la première édition de l’émission.

LUMNI est une plateforme éducative commune à tous les acteurs de l’audiovisuel public rassemblant les ressources de France Télévisions, de l’Ina (Institut national de l’audiovisuel), d’Arte, de France Médias Monde, de TV5 Monde et de Radio France ; ces ressources y sont classées par thème et par niveau, en lien avec les programmes scolaires, de l’école au lycée. « Tous prêts pour la dictée ! » est un programme global, qui comporte l’émission en direct et un dispositif d’accompagnement en ligne.

Et si vous profitiez du confinement pour jouer en famille et découvrir la boîte à jeu d’orthographe du Projet Voltaire