Les costumes blancs sont un bon répit par rapport aux costumes bleu marine et gris anthracite, qui sont autrement quotidiens. Cette couleur est connue pour réfléchir la lumière du soleil et donc pour vous garder plus au frais que lorsque vous êtes habillé dans des couleurs plus sombres. Les tissus adaptés à ce type de temps sont le lin et le coton, qui vous garderont plus au frais que, par exemple, la flanelle ou la laine.

Ces derniers temps, il n’est pas si facile pour les hommes de porter un costume blanc de manière appropriée et élégante. Il est assez ostentatoire et tape-à-l’œil symbolisant la richesse et l’excès. En même temps, sur d’autres, il peut donner l’air intelligent et faire preuve de raffinement et de décence. Pour réussir à atteindre ce dernier objectif, nous avons établi des lignes directrices et des recommandations que vous pouvez utiliser lorsque vous souhaitez porter un costume blanc.

Quand ?

La plupart des hommes choisissent le costume kaki pour l’été. Probablement pas seulement parce qu’ils aiment la couleur, mais aussi parce qu’ils ne savent pas comment porter un costume blanc de la bonne façon. La règle numéro un est de ne porter un costume blanc que par temps chaud. Dès que le thermomètre atteint une température de 30°C, vous aurez la raison parfaite de porter un costume blanc. Lorsque vous vivez dans un climat plus chaud, vous pouvez vraiment profiter d’un ou deux bons costumes blancs.

Les occasions spéciales exigent souvent de porter quelque chose de différent de l’habituel. Les fêtes estivales en plein air, les mariages pendant la journée et la fête blanche de la fête du travail sont autant de moments propices à l’utilisation de votre costume blanc. Sans oublier l’occasion idéale de montrer n’importe quel costume de couleur lors des événements ou des fêtes habituelles de Clifton Charles.

Chemises

Nous vous recommandons de garder la chemise sous votre costume blanc, tout simplement. Le but est de compléter votre costume qui attire déjà l’attention avec la chemise parfaite. Avec un costume blanc, la chemise se distinguera davantage que si elle est associée à un costume plus foncé. Choisissez une couleur unie pastel clair pour créer un effet estival agréable et gai. Une autre option serait un tissu blanc avec une rayure de stylo ou un gris ardoise plat. Pour les événements plus informels, envisagez un vichy bleu pâle à carreaux.

Nous voulons vous décourager de choisir le blanc, car tout d’abord il est assez rare d’avoir une chemise blanche parfaitement assortie. Deuxièmement, un costume blanc combiné à une chemise blanche peut être trop formel et, lorsqu’on se tient devant une lumière vive, avoir même l’air lumineux.

Chaussures

Les règles sont assez simples. Ne soyez pas tenté de porter vos chaussures lourdes et sombres que vous porteriez normalement avec un costume bleu marine ou gris anthracite. Choisissez une chaussure plus légère pour rester dans le thème de l’été, comme un cuir beige clair ou un daim gris clair. La coupe de vos chaussures doit être la même que celle des chaussures que vous portez habituellement, à moins que vous n’ayez vraiment envie de quelque chose de différent. Si vous voulez vous démarquer de la mode, essayez des hauts en daim noir. Évitez les lacets en cuir verni, car ils ont tendance à vous donner une allure beaucoup plus formelle. Veillez à ce que la couleur de vos chaussures soit assortie ou complémentaire à la couleur de votre chemise ou de votre cravate si vous en portez une. De plus, le fait de ne pas porter de chaussettes peut ajouter le style décontracté souhaité au look et vous permettre de garder les pieds au frais.

Accessoires

Une option judicieuse serait de laisser la cravate à la maison, car le costume blanc est associé à la chaleur de l’été. Toutefois, si vous avez envie de porter une cravate, choisissez une cravate simple et basique qui s’harmonise avec votre chemise. N’ayez pas peur d’opter pour une cravate de couleur plus vive, comme le bleu aqua ou le fuchsia. Si rien d’autre ne semble fonctionner, une cravate noire solide et fine est toujours une option. Un autre bon complément au costume d’été blanc serait un chapeau d’été élégant, qui – en plus d’être un bel accessoire – protégera votre tête contre les coups de soleil. Un bronzage clair est généralement un bon choix, surtout s’il est associé à des chaussures de la même couleur.