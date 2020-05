Correction de la dictée « Tous Prêts Pour La Dictée » avec E.Baer

Partagez





Ce mercredi 6 mai à 13h45, France Télélvisions vous a proposé pour la seconde année consécutive son émission TOUS PRÊTS POUR LA DICTÉE !, reprenant un extrait du livre Le lion, de Joseph Kessel, lu par Edouard Baer. Découvrez la correction dans cet article.

VOICI LE CORRIGÉ

Le lion m’écouta un instant, bâilla, s’étira (je sentis sous ma main les muscles énormes et noueux onduler), croisa les pattes de devant et demeura immobile.

— Bien, dit Patricia. Maintenant il vous connaît. L’odeur, la peau, la voix… tout. Maintenant on peut s’installer et causer.

Je ralentis peu à peu le mouvement de ma main sur le cou du lion, la laissai reposer, la retirai.

— Mettez-vous ici, dit Patricia.

Elle montrait un carré d’herbes sèches, situé à un pas des griffes de King. Je pliai les genoux pouce par pouce, m’appuyai au sol et m’assis enfin aussi lentement que cela me fut possible.

Le lion fit glisser son mufle de mon côté. Ses yeux allèrent une fois, deux fois, trois fois à mes mains, à mes épaules, à mon visage. Il m’étudiait. Alors, avec une stupeur émerveillée, où, instant par instant, se dissipait ma crainte, je vis dans le regard que le grand lion du Kilimandjaro tenait fixé sur moi, je vis passer des expressions qui m’étaient lisibles, qui appartenaient à mon espèce, que je pouvais nommer une à une : la curiosité, la bonhomie, la bienveillance, la générosité du puissant.

« Tout va bien, tout va très bien… », chantonnait Patricia.

Elle ne s’adressait plus à King : sa chanson était la voix de son accord avec le monde.

Extrait du livre Le lion, de Joseph Kessel

