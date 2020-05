Jusqu’où va l’amour de Jack-Laurent Amar un roman indispensable

Parmi les pépites littéraires parues en auto-édition, découvrez un roman poignant et indispensable : Jusqu’où va l’amour de Jack-Laurent Amar.

Extrait :

Il bafouilla quelque chose d’incompréhensible et les larmes éclaboussèrent la fin de sa phrase. Dans ce naufrage, seuls trois mots parvinrent à flotter au-dessus des autres, trois mots qui refusèrent de couler, parce que son coeur les avait hurlés plus fort que le ressac de ses sanglots :

—… je t’aime !

Le pitch :

Existe-t-il un sentiment plus fort que l’amour maternel, plus noble que l’amitié ?

A 12 ans, Tom est un petit garçon espiègle et plein de vie. Il découvre qu’il est capable d’influencer l’univers, afin que tous ses vœux soient exaucés.

Élevé seul par sa mère à qui il voue un amour inconditionnel, il décide de faire de leur vie un véritable conte de fées. Pourtant, très vite, il réalise que tout ne se passe pas exactement comme prévu…

Et s’il existait un prix à payer à son incroyable don, une ligne d’horizon qui répondrait à la question : Jusqu’où va l’amour ?

Quelques mots sur l’auteur :

Auteur de deux thrillers : « L’ombre et sa lumière » et « Les méandres du mal », Jack-Laurent Amar refuse de s’enfermer dans un genre littéraire précis et décide, avec ce roman, de sortir des cases dans lesquelles on a trop souvent tendance à enfermer les auteurs, comme s’il était écrit qu’après avoir rédigé dans un genre littéraire, il s’avérait impossible de s’en écarter. « Jusqu’où va l’amour » son troisième roman nous démontre le contraire.

Mon avis de lectrice :

Ce qui est merveilleux avec les livres, c’est qu’on sait que ce ne sont que des histoires, nées de l’imagination fertile d’auteurs particulièrement talentueux, retranscrits avec style et brio pour nous divertir. Même si on sait tout ça, parfois, on se laisse tellement prendre par la trame narrative, par les personnages et par les intentions de l’auteur qu’on marche sans le vouloir au bord de la falaise, entre fiction et réalité.

Dans le cas de ce merveilleux roman sensible et captivant : « Jusqu’où va l’amour » de Jack-Laurent Amar paru en auto-édition, je me suis laissée capturer par cette ambiguïté qui fait la force d’un roman réussi. Même si les personnages semblent plus vrais que nature, que le récit est présenté comme un témoignage, le fait de savoir que ceci est une magnifique fiction permet de ne pas tomber dans l’inimaginable.

Avec un talent fou, Jack-Laurent Amar entraîne le lecteur dans des méandres où le non-dit est féroce, permettant une montée en puissance de la tension dans la deuxième partie du livre. Attention âmes sensibles, accrochez-vous, parce que la magie de cette lecture pourra vous laisser des cicatrices !

« Jusqu’où va l’amour » de Jack-Laurent Amar est une lecture passionnante, addictive et divertissante avec une histoire riche servie par un auteur talentueux à suivre ! Belles lectures…