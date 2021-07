Chiruran – Les tomes 1 et 2 aux éditions Mangetsu Manga

Chiruran est une première et nouvelle collection de manga, de la collection Shonen, des éditions Mangetsu Manga, du groupe Bragelonne. Les tomes 1 et 2, sont parus au mois de juin 2021, présentant la légende d’une bande de vauriens abonnée aux coups d’éclat !

Le samouraï doit se sacrifier et tomber au combat. C’est un homme qui vit et qui meurt à la pointe du sabre et, comme une fleur, il s’épanouit sans la crainte de faner. C’est ainsi que débute l’histoire de ces hommes, de ces fleurs sans fruit, qui s’épanouissent à la fin de l’ère Edo. Mars 1912, an 45 de l’ère Meiji, dans la ville d’Otaru, une jeune femme se fait interpeller par deux hommes. Alors qu’il neige, l’un d’eux l’invite, oppressant, à venir le rejoindre, pour se tenir chaud. La jeune femme leur demande de prendre leurs distances, de la laisser tranquille, qu’elle ne veut pas finir la soirée avec l’un d’eux. Alors qu’un homme commence à la prendre au poignet, un vieil homme arrive et s’excuse d’interrompre les réjouissances. Aussi, il affirme de laisser tranquille son épouse, qu’ils sont en train d’importuner. Les deux jeunes hommes se moquent, mais le premier prend rapidement un coup…

C’est dans l’action que débute ce premier tome, présentant une jeune journaliste qui vient voir monsieur Sugimura, connu aussi sous le nom de Shinpachi Nagakura. Elle aimerait avoir de plus amples informations sur le Shinsen Gumi, une clique d’arriérés, ainsi que sur Toshizô Hijikata. Bien déterminée, malgré la lame à sa gorge, la jeune journaliste écoute le vieil homme qui débute l’histoire… Ainsi sont présentés quelques jeunes combattants intrépides, notamment Toshizö qui s’entête à défier tous les samouraïs, malgré ses nombreuses défaites. Les deux mangas oscillent donc avec l’an 1912, où la journaliste écoute le récit d’un vieil homme, un des survivants de l’époque tumultueuse, où Toshizö tentait de faire ses preuves. Le récit est plein de combat, de force, d’action, de détermination, mais aussi d’humour et de quelques révélations. L’univers de samouraï est plaisant, tout comme le trait fin, fluide et vif, très expressif.

Chiruran est une nouvelle série manga, des éditions Mangetsu Manga, qui propose deux premiers tomes pour plonger dans le début de la légende d’une bande de vauriens, de combattants intrépides, d’une milice samouraï légendaire.