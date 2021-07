Je découvre les animaux – Un imagier d’éveil aux Éditions Lito

« Je découvre les animaux » est un imagier d’éveil de Rose Legendre et Clémentine Guivarc’h aux Éditions Lito. Les enfants à partir de 3 ans vont faire la connaissance d’animaux ainsi que de leurs habitudes de vie. Qu’aime manger le renard ? À quoi aime jouer le chat ? Qui raffole de fromage ?

Un imagier grand format

« Je découvre les animaux » est un imagier un peu différent de ce que l’on a l’habitude de voir puisqu’il est grand format. Et cela tombe bien, car le livre fourmille de petits détails.

Chaque page fait un zoom sur un animal en particulier et débute toujours de la même façon : « L’escargot aime… », « Le chat aime… », « Le panda aime… », « L’oiseau aime… » etc. Les enfants pourront faire la connaissance de plusieurs animaux, à savoir : le lapin, le panda, le renard, l’écureuil, la poule, la grenouille, l’escargot, le chat, le chien, la souris, le cochon, l’ours, l’oiseau, le panda, le cheval. L’idée étant de présenter aux enfants ce qu’aiment leurs animaux préférés. Ils vont apprendre que la poule aime avaler les vers de terre ou encore promener ses poussins. Le chien quant à lui aime enterrer les os, garder les moutons, courir ou jouer avec un ballon. Ils découvriront que le cochon aime avaler les pommes de terre et fouiller la terre avec son groin. Quant aux oiseaux, ils ont tous leur petite particularité.

Notre avis

Les illustrations de Clémentine Guivarc’h sont adorables. Tous ces animaux sont très mignons, les tout-petits seront ravis d’en savoir un peu plus sur eux. Les dessins sont légendés, ce qui est idéal pour les enfants qui commenceraient tout juste à lire. Le tout est très harmonieux.

“Je découvre les animaux” fait partie de ces livres que les enfants vont aimer lire encore et encore. Ils vont devenir incollables sur les habitudes de leurs animaux préférés, cela ne fait aucun doute !