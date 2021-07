Comment la musique est-elle devenue accessible à tous

La musique accompagne les pas de la population du matin au soir. En se rendant au travail, durant la pause déjeuner, au cours des après-midi entre amis, ou pour égayer les dîners, la musique est absolument partout ! Pourtant, il n’était initialement pas possible de se déplacer en écoutant son morceau préféré. La diffusion se faisait d’un endroit fixe (une platine vinyle, une chaîne hifi, une radio, un lecteur CD…), et n’était pas forcément accessible à tous. Il fallait avoir les appareils, les supports musicaux (CD, cassettes, vinyles), et même avec cela, il n’était possible d’avoir accès qu’à un nombre réduit de créations. Le marché s’est ensuite développé sur tous les appareils du quotidien. Cela a permis d’emporter ses chansons préférées dans tous ses déplacements et d’en profiter à tout moment sur son téléphone ou sa tablette. Comment la musique a-t-elle pu devenir aussi accessible à tous ?

Une histoire révolutionnaire

Source : Pexels.com

L’historique de la musique apprend que le marché a toujours été basé sur des supports physiques. En 1948, le disque voit le jour avec le développement des vinyles. Columbia décide de lancer le fameux 33 tours (qui est l’un des premiers formats longue durée), puis le 45 tours. Mais la difficulté à transporter ces objets encombrants fut l’une des raisons principales de son déclin. Remplacé peu à peu par la cassette en 1963, les premières d’entre elles furent équipées de deux faces pour une durée de lecture de 45 minutes. Véritable révolution, ce nouveau support offrait une dimension bien plus compacte et a permis l’installation de systèmes de lectures intégrés aux véhicules. Inventée en parallèle, la cartouche 8 pistes est une invention qui date de 1964. Ayant été peu vendues du fait de la popularité des cassettes audio, les cartouches ont disparues peu de temps après leur sortie pour finalement devenir obsolètes. Autre format n’ayant que peu fonctionné ; la disquette. Ce support n’a pas su capter le public et a disparu comme il est apparu, pour finalement être utilisé dans l’informatique. Après ces échecs, un renouveau émerge avec le disque compact, aussi appelé CD. C’est en 1982 qu’apparaît ce nouveau format de lecture à insérer dans un lecteur CD (ce dernier revenait à 1000 $ à l’époque). Le lecteur cassettes étant un symbole phare des années « walkman », le lecteur CD portable devient lui aussi incontournable en offrant une nouvelle expérience musicale à ses utilisateurs.

Grâce à cela, le CD devient le format de distribution qui régnera pendant de nombreuses années sur l’industrie musicale ! C’est ensuite que tout bascule, avec l’arrivée du MP3 et l’intégration des fichiers audio supportant les titres musicaux. À partir de la fin des années 1990 et au début 2000, les utilisateurs pouvaient télécharger des musiques facilement avec le développement d’internet. En 2002, le streaming est créé et de nombreux acteurs se positionnent rapidement en tête de liste (Deezer, Spotify, iTunes…). C’est le début de la démocratisation de la musique à toute la population, ainsi que l’accès à tous les titres en un simple clic.

Un cheminement suivi par de nombreux acteurs

Le développement du streaming a donc été l’élément qui a bouleversé l’accès à la musique. Désormais, en un seul clic, il est possible de s’abonner et d’avoir accès à une infinité de titres. Plus qu’un simple changement, c’est une réelle révolution ! Et ces changements ont eu lieu dans beaucoup d’autres secteurs. L’industrie cinématographique a aussi vu son monde changer du tout au tout avec l’arrivée de plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. Auparavant, il fallait acheter des cassettes, des DVD, ou se déplaçer au cinéma. Alors qu’à présent, les derniers films peuvent être visionnés directement chez soi. Dans le divertissement, le iGaming a aussi complètement modifié la vision des jeux de casino. Les casinos physiques se sont dématérialisés et les utilisateurs ont la possibilité de jouer de l’argent réel sur des jeux de casino inspirés de la réalité comme Jackpot City. De plus, certains casinos comme Mr Green Casino offrent aux joueurs des bonus de bienvenue pour essayer d’abord des jeux tels que les machines à sous. Si les joueurs aiment alors des jeux comme Avalon, Thunderstruck II ou Game of Thrones ils peuvent alors miser de l’argent réel. En dernier exemple, il est intéressant d’aborder les jeux de société. Des jeux comme le Scrabble ou le Monopoly ont évolué et sont jouables en direct sur les smartphones contre d’autres joueurs réels. Une preuve supplémentaire du pas en avant pour l’ouverture des divertissements à tous !

La musique est devenue accessible à toute la population. S’il fallait par le passé acheter les supports de lecture de ses articles favoris, il est maintenant possible d’écouter une musique en un seul clic. Une avancée technologique incroyable qui s’est aussi développée à de nombreux secteurs. Néanmoins, une question subsiste : comment imaginer le futur ? La musique sera-t-elle devenue un simple « plaisir » à moindre coût ?