Chaleur d’été : toutes les méthodes pour garder la maison au frais

Nous sommes tous impatients quand il s’agit de l’arrivée de l’été, mais les fortes chaleurs peuvent être insoutenables. Il est donc important de garder la fraîcheur de l’habitation pour rester serein même lors des canicules. Pour cela, il existe quelques solutions qui peuvent s’adapter à vos envies et besoins.

La meilleure solution : le climatiseur

Le climatiseur reste le meilleur compromis lors de fortes chaleurs. C’est un appareil qui apporte le confort et la fraîcheur nécessaire, dans votre habitation. Il permet un contrôle total de la température à l’intérieur de votre maison, puisqu’il est réglable à souhait. Il en existe de diverses typologies, mais le plus pratique restera peut-être un modèle de climatiseur mobile silencieux semblable à ceux présents sur cette page par exemple, qui ont l’avantage de pouvoir changer de place comme bon vous semble, mais aussi d’être déplacé sans problème lors d’un éventuel déménagement.

Pour éviter tous problèmes, surtout sanitaire, l’utilisation d’un climatiseur requiert un entretien régulier. Au début de l’été, il est indispensable de faire vérifier l’appareil par un professionnel. De plus, il est important d’enlever la poussière du filtre et de le nettoyer avec un détergent pour éviter qu’il ne diffuse des particules minérales ou organiques pouvant provoquer notamment des allergies.

Il est important d’utiliser la climatisation de façon intelligente et de ne pas en abuser. Réglez-le maximum à 7°C en dessous de la température extérieur et laissez les fenêtres fermées. Ces deux règles sont fondamentales pour économiser en énergie et faire également un geste pour l’environnement.

Conseils pour qui n’a pas de climatiseur

Si vous ne voulez, ou ne pouvez, pas opter pour le climatiseur, il existe quelques gestes qui peuvent aider à conserver de la fraîcheur à votre habitation :

-garder les volets fermés : ce geste peut baisser la température intérieure de 10° C environ. Ce qui n’est pas négligeable.

-préférer les ampoules de type lampes fluorescentes compactes : celles à incandescence émettent beaucoup plus de chaleur et consomment beaucoup plus d’énergie que les LFC.

– utiliser l’électroménager tôt le matin ou tard le soir : en plus d’un gain en énergie, cela évitera de trop chauffer l’intérieur.

-ventiler la nuit : pensez à laisser l’air frais de la nuit entrer dans la maison, cela peut baisser la température de 1 à 4° C et vous permettra de mieux dormir.

-isoler sa toiture et changer les fenêtres : une bonne isolation des murs et de bonnes fenêtres vous protègeront des fortes chaleurs d’été, mais seront également utiles en hiver !

Les erreurs à ne pas commettre

Afin que votre maison garde sa fraîcheur tout l’été, il y a quelques erreurs à ne surtout pas commettre, comme garder les fenêtres ouvertes pendant la journée, surtout celles où le soleil entre, car l’air chaud entre et s’installera dans la maison.

Le soir, évitez d’allumer toutes les lumières en même temps car les lampes sont source de chaleur et peuvent donc augmenter la température de la maison. Si cela est possible, pensez au séchage du linge à l’intérieur, car l’humidité rafraîchira l’air ambiant.

Dans la cuisine, évitez d’utiliser le four et la cuisinière, ils réchaufferont fortement l’habitation surtout le four, privilégiez donc des plats froids si possible ou les cuissons brèves.

Profitez pleinement de votre été en appliquant ces quelques conseils. Si vous évitez les erreurs, votre facture d’énergie baissera également considérablement durant cette période. Ainsi, vous pourrez faire des économies, tout en agissant en faveur de l’environnement.