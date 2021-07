Tous en cuisine ! Tacos, tapas et apéros latinos

Tacos, tapas et apéros latinos est un nouveau titre de la collection Tous en cuisine !, des éditions Solar. Un ouvrage culinaire paru en juin 2021, parfait pour l’été, qui propose 120 recettes pour tous les goûts, et toutes les occasions, à petits prix.

Le livre de 192 pages suggère de préparer des recettes savoureuses et originales, pour mettre du piment dans les apéros, avec l’aide de préparations simples et variées. L’ouvrage débute avec un sommaire simple, avec six grandes parties, avant de retrouver l’index. Ainsi, il y a des tortillas, tacos et quesadillas à confectionner, mais aussi des brochettes, bouchées et boulettes, de petites assiettes, des pinchos, tartines et pains, des soupes apéritives et des cocktails. Des recettes d’apéros latinos à partager, qui permettront de faire voyager les papilles, avec des étapes détaillées et accessibles à tous, même aux débutants.

L’ouvrage culinaire est plutôt bien découpé, proposant toutes sortes de bouchées apéritives afin de faire voyager les convives, de découvrir les délices de l’Espagne, du Pays basque et de l’Amérique latine. Des toasts, tacos, empanadas, à croquer du bout des doigts, et bien d’autres bouchées apéritives sont à confectionner. En effet, les recettes sont variées, originales, surprenantes et savoureuses, pour changer un peu des apéritifs classiques. Pour chaque recette, le nombre de parts, les temps de préparation, repos, réfrigération, si besoin, et cuisson sont présentés, tout comme la liste des ingrédients nécessaires. Ensuite, c’est par des étapes détaillées et assez accessibles, que l’on suit la marche à suivre pour réussir parfaitement quesadillas, tapas, brochettes, toasts, boulettes, croquettes, gaspacho… Des cocktails sont également à retrouver dans ce livre, avec ou sans alcool, pour tous et tous les goûts.

Tacos, tapas et apéros latinos est un nouvel ouvrage de la collection Tous en cuisine !, des éditions Solar, qui propose de mettre un peu de piment et d’originalité dans les apéros de cet été, avec des recettes simples, variées, gourmandes, détaillées et accessibles à tous.