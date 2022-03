Choisir des tenues pour le printemps 2022 chez Allylikes

Être à l’aise et stylé pendant le printemps 2022, c’est possible avec Allylikes. La boutique de mode en ligne peut vous proposer différentes tenues tendances, adaptées à toutes les tailles et à toutes les carnations. En voici quelques-unes.

Le Pantalon cargo ceinturé avec un petit haut sexy

Pour être féminine et tendance pendant le Printemps 2022, Allylikes vous propose le pantalon cargo ceinturé en couleur noir, gris ou beige. À associer avec des sous-vêtements apparents ou un petit haut sexy, il vous permettra de vous mettre en valeur simplement. Ce modèle, disponible en taille S, M, L ou XL arrive juste en dessus de la cheville. Selon vos goûts, vous pouvez le porter avec des sandales à talon ou une paire de baskets. Les deux sont très tendances. Aussi confortable que pratique, ce pantalon en polyester embarque deux poches latérales fermées et deux poches ouvertes sur les hanches où vous pouvez placer simplement votre Smartphone, vos clés, etc.

La Robe ample polo à manches longues et imprimé géométrique sur l’ensemble

Envie d’un peu de couleur dans votre look pendant cette saison ? Pourquoi pas la Robe ample polo à manches longues et imprimé géométrique sur l’ensemble. C’est aussi stylé que confortable avec sa matière en polyester. Adaptée à toutes les morphologies, cette robe est disponible en 3 tailles différentes : S, M ou L. Elle embarque de différentes couleurs et des motifs originaux. De quoi vous aider à vous différencier. Si vous avez une petite poitrine, pensez à ouvrir légèrement les boutons sur le haut de votre robe chemise. Si vous avez la taille marquée, vous pouvez ajouter une ceinture à votre robe. C’est une tenue assez chic qui peut s’adapter à tous les évènements. Pour les fashionistas d’un certain âge, ses manches longues sont des aubaines. Elles sont idéales pour cacher les bras.

Le Pull en maille à manches longues et col en V à motifs colorblock avec un jean

Vous pouvez également faire plus simple et plus confortable ce printemps 2022. Allylikes vous propose notamment un pull en maille à manches longues et col en V à motifs colorblock que vous pouvez associer à un jean délavé. De couleur kaki ave des motifs noir : c’est un pull large à manche longue qui pourra s’adapter à toutes les carnations et à tous les styles. Différentes tailles sont proposées par la boutique afin de répondre à toutes les attentes des fashionistas : S, M, L ou XL. Très agréable à porter, le pull est fait en coton. Ce qui n’irritera pas votre peau. Son col V vous aidera à mieux mettre en valeur votre poitrine. Le pull est assez large pour vous permettre aussi de changer de look de temps en temps. Au lieu d’un col V vous pouvez choisir un style one shoulder pour un côté plus glamour, plus moderne et plus jeune. Afin de parfaire votre look de printemps avec cette pièce, n’oubliez pas les bijoux, le chapeau et une paire de talons ou des sandales à talon bloc sexy et tendance.