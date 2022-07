Comment augmenter la libido dans un couple ?

Les difficultés de la vie peuvent avoir un impact sur les relations intimes d’un couple. Après une longue période sans sexe, il est parfois logique que la libido baisse. C’est un fait remarquable aussi bien chez la femme que chez l’homme. Des frustrations peuvent même en découler. Pour éviter d’aller à cet extrême, il est possible d’augmenter la libido du couple en usant de certaines astuces. Découvrez-les dans le corps de cet article.

Pimenter la routine



La baisse de libido dans un couple peut être due à une routine sexuelle. En d’autres mots, aucune innovation n’est apportée au cours de l’acte sexuel. Une façon assez pratique et efficace pour changer cet état de choses, c’est d’apporter plus du piment. Il s’agit tout simplement d’introduire de nouvelles habitudes dans la façon d’avoir un rapport sexuel. La première solution peut être l’usage d’objets sexuels. Aujourd’hui, ils sont assez répandus et existent aussi bien pour la femme que pour l’homme. Un choix est assez facile à faire avec la sélection de Lovehoney qui est disponible en ligne.

Pour pimenter la routine, il est également possible d’utiliser des aphrodisiaques naturels. Ils ont la vocation de booster la libido du couple. Un aphrodisiaque peut se présenter sous diverses formes. Bougie de massage, smoothies à base d’éléments naturels et huiles de bain sont autant d’exemples.

Toucher l’autre

La libido est un état psychologique. Il est possible de l’entretenir par un simple geste. Pour ne pas laisser la libido en berne, il suffit de toucher le partenaire. Ce simple contact corporel augmente de façon considérable les hormones du plaisir. Il ne fait aucun doute qu’après, un rapport sexuel dans le couple sera nettement meilleur. Il est important de souligner que le contact corporel peut se faire à tout moment. Il permet tout simplement de faire monter la température entre les deux partenaires.

Communiquer physiquement

Pour un couple, il est important de communiquer. Ce n’est toutefois pas une raison pour exagérer. En effet, les partenaires qui se parlent chaque seconde au téléphone ou échangent des messages à chaque instant dans une journée n’ont presque plus rien à se dire une fois qu’ils se voient. Or les échanges en physique permettent un rapprochement corporel. Pour qu’il soit efficace, l’astuce ultime est de ne communiquer que sur l’essentiel. Des messages coquins et l’envoi de petites vidéos courtes sont quelques exemples pour chauffer le partenaire. Il ne fait aucun doute que la communication physique sera nettement meilleure dans le couple et favorisera davantage la libido.

Redécouvrir l’autre comme une nouvelle personne

Une fois encore, la routine participe énormément à impacter négativement la libido dans un couple. Même s’il n’est pas facile de s’en rendre compte, le partenaire est délaissé. Autrement, cette personne devient comme tout le monde ou comme les simples meubles présents dans un appartement. De tels comportements n’entretiennent pas la relation, encore moins la libido.

Dans une telle situation, il est recommandé d’aller à la découverte de l’autre comme un inconnu. Il suffit d’admirer les traits du visage, prêter attention à la voix de l’autre, respirer son odeur… Un repas au restaurant peut également raviver la flamme du désir et augmenter significativement la libido. Pour cette astuce, il faut tout simplement chercher à connaître l’autre à nouveau, tels deux inconnus qui viennent de se rencontrer.

Faire l’amour à volonté

La perte de libido dans un couple est parfois due au fait que les rapports sexuels ne sont plus fréquents. Du moins, ils deviennent une corvée. Selon une étude, 13 % des couples font l’amour quelques fois par an. Un taux qui montre clairement que de nombreux partenaires ont une baisse de libido.

La meilleure façon de remédier à ce problème, c’est de faire l’amour à volonté. Inutile d’attendre une occasion particulière pour le faire. Il faut pouvoir maintenir la libido au plus haut niveau et à plein temps.

En somme, augmenter la libido d’un couple n’est pas si compliqué. Il suffit d’appliquer les astuces présentes dans cet article pour avoir une meilleure vie sexuelle à deux.