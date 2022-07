November – La fille sur le toit

November est un diptyque, de Matt Fraction et Elsa Charretier, qui débute avec ce premier volume intitulé La fille sur le toit. Une bande dessinée, parue en juin 2022, aux éditions Sarbacane, qui présente un thriller urbain très découpé, efficace, présentant des personnages qui s’entrecroisent.

Alors qu’elle est en train de faire ses mots croisés, comme à son habitude, dans un petit café, Dee est interpellée par un homme. Il vient s’asseoir à sa table, sans forcément y être invité. Dee explique que les mecs comme lui elle les voit venir de très loin. Elle lui demande de lui foutre la paix. Lui garde son calme et explique qu’il faut dire « monsieur ». Puis, lorsqu’il prononce son nom, elle est surprise, et demande d’où il la connaît ! Il l’aide à allumer une cigarette et dit que maintenant qu’ils se connaissent, il va lui dire son nom. Monsieur Mann devient un peu plus oppressant et angoissant, lorsqu’il décrit le quotidien de la femme. Il connaît tout de la routine de Dee, et cela lui a donné une idée… Il a cinq cents balles pour elle, en échange, il lui demande cinq minutes de son temps. Devant lui, Dee ne sait pas quoi penser et quoi faire…

Le thriller est assez sombre, et très découpé, présentant différents personnages, qui vont finir, plus ou moins par s’entrecroiser. Cela révèle, petit à petit, les liens entre tous, notamment trois héroïnes prisent dans une spirale criminelle. Il y a Dee, qui transmet des codes tous les jours à la même heure, à un intermédiaire, un commanditaire douteux. Il y a une jeune femme qui va retrouver un flingue dans une flaque d’eau et une agente des forces de la police qui va douter, soupçonner… La bande dessinée est découpée efficacement, revenant parfois sur certains faits, mais vue par une autre personne, offrant un récit captivant, curieux, plein de suspense, alors que le pire reste à présager. Entre complots, violence, flics ripoux, le thriller dynamique suit trois femmes dont les trajectoires, dans cette sombre affaire, vont se croiser. Le dessin est rond, assez simple, plutôt dynamique, avec un trait fin et des jeux d’ombres, des couleurs choisies, pour une ambiance particulière.

La fille sur le toit est le premier tome du diptyque November, des éditions Sarbacane. Un thriller bien mené, original, captivant et sombre, proposant de suivre, entre autres, trois femmes prises dans un complot, entre flics ripoux qui tentent de s’en sortir, par tous les moyens, et d’effacer leurs traces.

