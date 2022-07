Moi, Arthur, roi de Bretagne – Le troisième tome

Moi, Arthur, roi de Bretagne est une série jeunesse, des éditions Coop Breizh, de la collection Beluga, qui se poursuit avec ce troisième tome, Le jour où j’ai affronté la fée Morgane, paru en mai 2022. Un roman jeunesse, de Nikolaz Le Corre et Yann Tatibouët, qui présente ce jeune roi face à l’apprentie fée Morgane.

Arthur pensait que Merlin exagérait. Déjà que c’était la faute de l’enchanteur s’il était devenu roi de Bretagne, en retirant Excalibur, mais maintenant voilà que le vieil homme veut qu’il fasse la connaissance de son apprentie, Morgane. Il était sûr que cette fille serait une peste ! De plus, Arthur devait faire le déplacement, dans la cabane toute pourrie, au fond des bois. Il fallait plusieurs jours de cheval pour pouvoir rencontre une chipie en jupons… Pendant son voyage, Arthur s’arrêta dans une auberge, où il espérait pouvoir apaiser son petit creux. Il imaginait déjà l’odeur du cochon à la broche. Mais, à la réflexion, il trouvait ça bizarre d’avoir ouvert un restaurant, si loin de tout, sur une route peu fréquentée…

L’aventure et les apprentissages se poursuivent, pour le jeune Arthur, devenu roi de Bretagne. Le récit est toujours bien découpé, entre humour, aventure, rebondissements, suspenses et action. Le roman, adapté aux jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, se lit assez facilement, avec la narration du héros, entraînante et sa rencontre avec un nouveau personnage, mais aussi une figure emblématique de la légende, la fée Morgane. Les deux personnages, vont devoir s’affronter, mais aussi s’associer, pour pouvoir se sortir de mauvais pas. La magie et le fantastique sont également toujours présents, dans ce roman amusant.

