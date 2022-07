Dans la tête de mon ado est un one shot d’Agathe de Lastic, Soledad Bravi et Grégoire Borst, professeur en psychologie, paru aux éditions Vents d’ouest, en juin 2022. Un album qui dépeint avec humour et bienveillance, la vie des adolescents, tout en apportant une analyse scientifique.

Après une introduction et une présentation de l’évolution du cerveau chez l’adolescent, un premier chapitre aborde le réveil. En effet, il est expliqué, en plusieurs étapes, le réveil des adolescents, qui ont souvent du mal à se réveiller. A la porte de la chambre, on peut retrouver un parent qui s’étonne, car voilà un quart d’heure que sonne l’alarme du réveil, alors que l’ado ne s’est pas encore manifesté, ou donné signe de vie. Généralement, l’adolescent met trois alarmes à son réveil. L’adolescent explique par lui-même pourquoi ce choix… Le lit de l’ado est comme son nid, il a beaucoup de difficulté à le quitter. Aussi, l’adolescent peut être comparé à un oisillon qui peut dépasser le 1m80 et chausser du 45. Il arrive parfois qu’il s’habille directement dans son lit. Les vêtements sont au pied du lit, et comme ça, il reste un peu plus longtemps dans le lit !

Le one shot oscille entre gags et documentaire, proposant de découvrir l’adolescence, une période déconcertante pour tout le monde, durant laquelle les parents sont souvent démunis. Une période de changements, qui est croquée, dans cette bande dessinée, avec humour et bienveillance, pour mieux communiquer et mieux accompagner ces grands enfants. Des pages présentent de manière scientifique l’évolution du cerveau, le sommeil, la puberté et l’accélération de la croissance, l’émancipation, les écrans et le monde connecté… D’autres pages présentent des gags, des situations plus ou moins cocasses et surtout réalistes et drôles, de ces comportements, ces échanges, ces dialogues, ces faits, du quotidien des adolescents. L’album est riche, intéressant, enrichissant, permettant de mieux comprendre son ado, de porter un autre regard, sans jugement, pour accompagner l’enfant durant cette période importante de leur future vie d’adulte. Le dessin est simple, dynamique, avec un trait fin et expressif.

Dans la tête de mon ado est un one shot, aussi amusant qu’intéressant, des éditions Vents d’ouest. Un album qui s’adresse aux parents qui invite à mieux comprendre ces grands enfants, à tenter de dialoguer et à mieux les accompagner dans cette période parfois difficile pour tout le monde.

