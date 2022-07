L’Anglais en BD – L’Espagnol en BD – Ed. Larousse

C’est aux éditions Larousse, que sont paris, en juin 2022, les deux ouvrages L’Anglais en BD et L’Espagnol en BD. Deux livres ludiques, qui proposent une méthode moderne et originale pour apprendre ces langues, grâce à des bandes dessinées.

Après une préface, un sommaire très complet et illustré est à découvrir, avec les différents thèmes et notions abordés. Des annexes, à la fin de l’ouvrage, viennent compléter les informations et les choses à savoir, pour enrichir les acquis, entre autres. Le premier chapitre propose de découvrir les bases pour saluer, se présenter. Les deux personnages, dans deux ouvrages, arrivent dans les deux pays respectifs, et s’adressent à une première personne. Le tout est à retrouver au travers des planches de bande dessinée. Les bulles sont en anglais et en espagnol, bien évidemment, et les traductions à retrouver sur le côté.

C’est assez immersif et il est plaisant de découvrir ces personnages auxquels ont peu se référer, se comparer. Ils découvrent tous deux, les pays respectifs, comme les lecteurs pourraient le faire. L’approche est ludique, innovante, moderne, pour apprendre et perfectionner la maîtrise de l’Anglais et de l’Espagnol. Les ouvrages proposent d’apprendre du vocabulaire indispensable, pour se faire comprendre, des points de grammaire essentiels et des phrases les plus fréquentes, à connaître. Les dessins des cases permettent de comprendre l’histoire facilement, et de s’immerger dans ces histoires simples de rencontre, d’échange, de conversation, du quotidien d’un séjour. Les guides se composent de douze chapitres, permettant d’aborder différents thèmes et de s’enrichir. Des exercices, corrigés, tableaux, cartes, dessins légendés, invitent à compléter ses connaissances.

L’Anglais en BD et L’Espagnol en BD sont deux ouvrages originaux et modernes, des éditions Larousse. Deux livres riches et denses qui invitent à apprendre ces langues vivantes à travers la bande dessinée, entre autres, pour perfectionner sa maîtrise des langues.

